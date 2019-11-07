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الحزب الديمقراطي المسيحي: نعلن دعمنا التام لفخامة رئيس الجمهورية وندين كل الحملات المغرضة التي تعرض لها هو شخصيا وفريق عمله

7
NOVEMBER
2019
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صدر عن الحزب الديمقراطي المسيحي البيان التالي : 
 
منذ اليوم الاول لانطلاق ما يسمى بالثورة لفتنا شعاراتها التي رفعت والتي مزجت بين المطالب المعيشية المحقة واستهداف موقع رئاسة الجمهورية والمطالبة باستقالة فخامة الرئيس وتحميله كل مسؤولية ما تتخبط به البلاد على مدى عقود . 
لم يجرؤ احد من هؤلاء المنتفضين على تسمية اي من  السياسيين الذين هم متورطون بالفعل في عملية نهب البلاد وافقارها الممنهجة ، وذلك اما خوفا منهم ومن ردة فعل  مناصريهم او بسبب المفاوضات التي كانت تجرى بالسر بينهم وبين بعض كبار المسؤولين في الحكومة الحالية عنر الاقنية المخابراتية الخلفية . 
 
كل ذلك ترافق مع انتشار عصابات من قطاع الطرق مارست ساديتها المليشياوية على المواطنين الآمنين ، تحت نظر وسمع القوى الامنية التي كان من واجباتها التدخل فورا لمنع هذه المظاهر الشاذة . 
 
لقد ناشدنا مرارا وتكرار اصحاب الحراك الاصليين ان ينؤا بانفسهم عن هكذا تجاوزات ولكن تبين لنا انهم اصبحوا شاؤا ام ابوا جزءا او كومبارس في غرفة عمليات ضخمة تضم احزابا ومراجع داخلية وخارجية هدفها الوحيد هو تدمير لبنان لاراحة اسرائيل عبر توطين النازحين واللاجئين ، والتخلص من حزب الله ، ووضع اليد على ثروات لبنان النفطية، دون الاخذ بعين الاعتبار ، اقله لحفظ ماء وجه من يسموا انفسهم ثوارا ، بتبني مطالب الشعب اللبناني بالتخلص من كل  من تحوم حوله شبهة فساد ، لا بل اسبغت عليهم ثوب النقاء وجعلت منهم خطوطا حمرا يمنع على اي كان التعرض لهم . 
 
لذلك وبناء على ما تقدم نود التأكيد على ما يلي : 
 
١ - نعلن دعمنا التام لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وندين كل الحملات المغرضة التي تعرض لها هو شخصيا وفريق عمله ، ونعتبر ان وجوده في مقام الرئاسة الاولى هو الضمان الوحيد لمكافحة الفساد والفاسدين . 
 
٢ - نرفض رفضا قاطعا اي طرح لانشاء حكومة تكنوقراط خاصة بعد انكشاف ابعاد المؤامرة لنا ، ونطالب بحكومة سياسية بامتياز خالية تماما من اي ممن تحوم عليهم شبهة العمالة . 
 
٣ - نرفض اي تعديل بالبيان الوزاري للحكومة السابقة على ان يزاد على متنه ما يفيد بوضع آليات جدية لمكافحة الفساد في لبنان . 
 
٤ - نطالب فور نيل الحكومة اللبنانية الثقة من المجلس النياني برفع مشروع قانون معجل مكرر يلغى فيه قانون السرية المصرفية في لبنان مع كل مندرجاته . 
 
٥ - نرفض رفضا قاطعا اي طرح لاجراء انتخابات نيابية جديدة او اي تعديل لقانون الانتخابات الحالي حتى اشعار آخر . 
 
لقد اردتموه ربيعا عربيا جديدا مدمرا في خريف لبنان ، والآن بعد ان ظهر الى العلن القادة الحقيقيون للثورة ، نبشركم بصيف لاهب آت قبل اوانه ، ستحصد فيه جميع رؤوس المتآمرين ، ليكونوا عبرة للداخل والخارج . 
فما عجزتم عن تحقيقه في ارض المعركة لن تاخذوه في ساحات شتائمكم وصراخكم وشذوذكم .
 
المجد والخلود للبنان .
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