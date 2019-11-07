ما حقيقة توقيع مدير عام الجمارك على مزاد وهمي؟

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ضجت في الآونة الاخيرة قضية تناولت في تحقيق استقصائي موضوع البيع بالمزاد العلني في الجمارك وتصويره وكأنه مزاد وهمي، كانت للمدير المدير العام للجمارك بدري ضاهر اليد الطولى فيه وفقا للرواية.



تتحدث القضية عن "سيدة تسلمت ارساليتها في كانون الثاني ليعود ويتبين في المستندات ان ثمة مستوعبا قد وصل باسمها ومكث في المرفأ تسعة أشهر قبل أن تعود وتفوز به في المزاد وتخرجه في تموز. فكيف فازت السيدة بالمزاد من دون علمها وفقا للتحقيق الاستقصائي؟ وما هو السبب الذي دفع بصاحبة المستوعب تركَه مركونا فيما تتراكم عليها بدلات أرضية يوميا لتعود وتخرجه في تموز في مزاد مفترض أنه قد حصل في نيسان" ؟



مصادر مطلعة تدحض هذه الرواية من أساسها شارحة ل Tayyar.org ما أدلى به مدير عام الجمارك بدري ضاهر أمام النائب العام المالي. وفي الرواية المقابلة أن عفشَ السيدة وأمتعتها الشخصية وصلا الى المرفأ في شهر ايلول من العام 2018 ضمن مستوعب تم التصريح عنه في كانون الثاني ال 2019، حيث أبرزت صاحبته المستندات ووقّعت شخصيا في مكتب مدير اقليم بيروت حنا فارس على بيان الاستيراد الذي نظمه لها المخلّص الجمركي جوزيف صليبي وعلى التعهد والبيان الجمركي الذي يظهر جميع المعلومات المتعلقة بالارسالية كما على طلب الاعفاء الجمركي كون هذا النوع من الارساليات معفى جمركيا. وعليه دفعت رسوماً قيمتها 351 ألف ليرة لبنانية من دون أن تخرج إرساليتها على الفور. هذا الأمر رتّب عليها غرامات تأخير من قبل شركة الشحن قيمتها خمسة آلاف دولار ما يشكل نوعا من الابتزاز وفقا للمصادر. لكن بعد مرور ستة أشهر على بقاء المستوعب في أرض المرفأ دخلت الارسالية الى المخزن وفقا للقانون بناء على المادة 433 من قانون الجمارك الذي يوجب بيع البضائع المنسية في المزاد العلني. لكن المفارقة أن الارسالية المذكورة لم تُبع في المزاد الذي نظم في شهر نيسان ولا في غيره خلافا لما حاول التحقيق الاستقصائي إثباته.

إذ تشير المصادر إلى أنه مع تنظيم الجردة تبين لمدير عام الجمارك أن الرسوم المترتبة عل السيدة مسدّدة، إلا انها لم تتسلّم ارساليتها بسبب خلاف نشب بينها وبين شركة الشحن التي ترفض تسليمها وصلا بالاستلام. على الاثر أمر ضاهر بتسليمها الأمتعة الشخصية والعفش واخراجها من المستوعب من دون العودة الى شركة الشحن مقابل تسديدها مليون ليرة فقط، وذلك لاعفائها من شرط الاستحصال على وصل الاستلام من الشركة.

لكن المصادر عينها تسأل لما هذا التشويه للعمل الوطني الذي تقوم به الجمارك أي المزاد العلني والذي يحصل لأول مرة في لبنان. علما أن المزادات أدخلت إلى خزينة الدولة أكثر من ملياري ليرة لبنانية من خلال بيع بضائع كانت منسية، قبل أن تتحول إلى خردة وتتحلّل نتيجة تأثير ملح البحر ودرجات الحرارة المرتفعة التي قد تصل الى 60 درجة داخل المستوعب، وحررت عشرات آلاف الأمتار المربّعة في مرفأ بيروت التي باتت اليوم جاهزة لاستيعاب مزيد من المستوعبات.

هذا العمل بحسب مصادر tayyar.org نجّى لبنان من جريمة ردم الحوض الرابع التي كانت ستكبّد خزينة الدولة 270 مليون دولار بحسب آخر دراسة أجريت، تحت ذريعة ضيق موقف المستوعبات الذي ترك فيه 770 مستوعبا و 400 سيارة كانت تحتجز عشرات آلاف الأمتار المربعة. أما مع فتح المزاد فقد تم بيع ربع الكمية التي دَخلَ مردودها إلى خزينة الدولة وبات موقف المستوعبات يتّسع إلى أعداد أكبر منها.



مصادر متابعة لملف الجمارك تسأل عبر tayyar.org عن سبب الحملة المستمرة على الجمارك ولاسيما على مديرها في هذه المرحلة الحساسة التي تمر فيها البلاد؟ وتضيف، هل ثمة من هو متضرر من ايقاف صفقات ردم الحوض الرابع وهو اليوم يحاول حرف البوصلة والتعتيم على عمل وطني أضرّه ماديّا، من خلال الدفع باتجاه تشويه الحقائق؟