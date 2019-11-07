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عناوين الصحف ليوم الخميس 7 تشرين الثاني 2019

7
NOVEMBER
2019
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 البناء: مشاورات بيت الوسط رسمت الخيارات... وبرّي يدخل على الخط لتكنوسياسية برئاسة الحريري

الحراك يصحّح مساره: احتجاجات ضاغطة في ملفات الفساد بدلاً من قطع الطرقات
القضاء يبدأ الاستدعاء: شقير والجراح... ثم السنيورة... و17 اسماً على اللائحة

 

 

 

 الأخبار: اعلان حالة الطوارئ مالياً

جنبلاط وجعجع يعززان الحضور في الشارع ويعقوبيان في «مهمة»: لا حكومة للغرب في لبنان

 

 


اللواء: بدايات جيِّدة لأسبوع التفاهم: باسيل يَخرُج .. والحَراك يَدخُل
البنك الدولي يحذِّر عون من «هدر الوقت».. وأسئلة مريبة حول الإنتقائية في فتح الملّفات!

 

 


الجمهورية: تحذيرات خارجية، حكومة أو انهيار

 

 

 

النهار: ثورة الطلاب

 

 

 

نداء الوطن: الحراك يطأ "الأملاك البحريّة"... والاستدعاءات لا تلامس "الكهرباء"
الانهيار على الأبواب... والاستشارات أسيرة "التعليب"

 

 


الديار: لقاء باسيل ــ الحريري: «عتاب» وتقاذف مسؤوليات ومحاولة لاحياء «التسوية»..!
«ضغط» «الشارع» لم يغير اولويات بعبدا «والفوضى» المنظمة «تحت السيطرة»...
«الكباش» الايراني ــ الاميركي يتظهر وواشنطن «مرتاحة» لسقوط حكومة حزب الله

 

 


the daily star: Students give extra momentum to uprising



 


l'orient le jour: WhatsApp, Facebook, Instagram : les réseaux sociaux, vecteurs de la contestation

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