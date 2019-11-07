أسرار الصحف ليوم الخميس 7 تشرين الثاني 2019

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر نفطية انّ تفعيل خط أي بي سي الذي يضخ النفط العراقي الى لبنان لا يحتاج إلى مبالغ كبيرة لترميمه، وأنّ ما يستطيع ضخه يكفي حاجات السوق اللبنانية عبر مجموعة مصاف صغيرة يمكن تركيبها بثلاثة شهور، وانّ حجم الوفر المالي يزيد عن 50 عدا عن تسهيلات الدفع...



كواليس

قالت مصادر دبلوماسية انّ تصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو حول لبنان والعراق جاءت رداً على رفض رئيس الحكومة العراقية الاستقالة وتمهّل رئيس الجمهورية اللبنانية في الاستشارات النيابية، وبالتالي تعطيل الحسابات والرهانات الأميركية...

اللواء: أسرار

همس

تتهم جهات رسمية دولة كبرى بالضغط على الإسراع بالتخفيض الإئتماني للبنان عبر وكالة تابعة لها!



غمز

يُبدي قطب وسطي استياءه من مسؤول كبير، نظراً لاستئناف لقاءاته مع وزير يثير إشكالات كبرى في البلد.



لغز

أعطى مرجع قضائي الضوء الأخير للسير قدماً في الملفات المفتوحة تحت عنوان «ملاحقة الفاسدين».

الجمهورية: أسرار

مرجع بارز يصف واقع السلطة بـ"النجّار"!

وصف مرجع بارز واقع السلطة اليوم بالنجّار الذي يريد أن يبني بيتاً ولا يملك عدّة الشغل.

"مرجع روحي" يستغرب الحملات المتبادلة بين طرفين حزبيّين

إستغرب مرجع روحي شكل ومضمون الحملات المتبادلة بين طرفين حزبيّين وخصوصاً أنه كان شاهداً على تعهُّد منهما بطي صفحة الماضي.

مؤتمر يتناول "مستقبل الرعاية الدولية للبنان"

انتهت مؤسسة دراسات دولية من الإستعدادات اللوجستية لتنظيم مؤتمر على مستوى إقليمي ودولي عالٍ يتناول مستقبل الرعاية الدولية للبنان وشروط بقائها أو زوالها.