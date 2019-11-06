الاتحاد المسيحي اللبناني المشرقي أثني على مواقف فخامة الرئيس المتكررة من مسألة تأليف الحكومة

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صدر الاتحاد المسيحي اللبناني المشرقي البيان التالي:

يا أهلنا الشرفاء في كل لبنان

بعد كلام فخامة الرئيس العماد ميشال عون المتكرر عن حكومة نظيفة ومنسجمة، قادرة على مكافحة الفساد، يتم اختيار أعضائها على أساس الكفاءة، صدر اليوم عن فخامته في معرض لقائه مع المدير الإقليمي لمجموعة البنك الدولي، كلام متقدم وواضح في نفس السياق، مفاده "ان الحكومة العتيدة سوف تضم وزراء يتمتعون بالخبرة والكفاءة ومن ذوي السمعة الحسنة وبعيدين عن شبهات الفساد، لافتا الى ان التحقيقات التي ستتم مع مسؤولين حاليين وسابقين تدور حولهم علامات استفهام، لن تستثني احدا من المتورطين".

يهم الاتحاد المسيحي المشرقي ان يثني على مواقف فخامة الرئيس المتكررة من مسألة تأليف الحكومة والتي باتت واضحة وينبغي دعمها من كل الشرفاء، من السياسيين والمواطنين.

ويعتبر الاتحاد ان قيام البعض بالدفع لتمرير حكومة "تسوية" ما هو الا محاولات مكشوفة لحماية الفاسدين ولإجهاض نتائج الحراك العفوي الساعي بصدق لمكافحة الفساد وتصحيح الوضع للخروج من الأزمة.

وكان قد صدر بيان بتاريخ ٤/١١/٢٠١٩ جاء فيه:

يا أهلنا الشرفاء في لبنان

تستمر المحاولات المستغلّة للحراك المطلبي في تنفيذ أجندتها لإسقاط البلد في أتون الفوضى المنظمة عبر التصويب الممنهج على المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية وشخص فخامة الرئيس بالذات. يا أهلنا...

لو سلمنا جدلا بعفوية "الثورة"، فإن هدف التصعيد الحالي هو الضغط على فخامة الرئيس للبدء الفوري باستشارات نيابية، تؤدي الى تسمية سعد الحريري لتشكيل حكومة "تسوية" مهمتها تحقيق مطالب المتظاهرين في الشوارع...

وهنا نسأل، هل يمكن لمن طلب بالأمس من مدعي عام التمييز مخالفة القانون لوقف ملاحقة "ميقاتي/عوده" أن يلاحق السنيورة وميقاتي والصفدي وشقير والجراح وغيرهم من ابناء طائفته، قبل ان يبدأ بملاحقة الفاسدين من بقية الطوائف؟

وهل يمكن لحكومة "تسوية" أن تكافح فساد يعشعش في معظم أطرافها، وهي لا تأخذ قراراتها إلا بالتوافق؟

الم نجرب هذه الحكومات منذ الطائف والنتيجة كانت مئات المليارات من النهب والسرقة؟

إنهم يحاولون إجهاض استراتيجية فخامة الرئيس في السعي لتأليف حكومة "نظيفة منسجمة تكافح الفساد".

لقد أرعب إعلان فخامة الرئيس الفاسدين ومَن وراءهم من مخابرات خارجية، عملت وما زالت لفرض التوطين على لبنان وسرقة ثرواته النفطية، واستخدام شعبه كأدوات في مشاريع تضر بالمصالح الوطنية العليا للبناننا الحبيب.

ان الحل الوحيد الذي يجب أن يُتّبع برأينا، يكمن في تلبية دعوة فخامة الرئيس لنتضامن جميعا لدعم توجّهه لتشكيل حكومة "نظيفة منسجمة من أهل الاختصاص" تحفظ لبنان بعيدا عن الإرتهان السياسي والمالي، وتكافح الفساد، وتضمن المصالح الوطنية للشعب اللبناني، ويمكن محاسبتها امام مجلس النواب.

حمى الله لبنان من كل شر.