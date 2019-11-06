نقابة أصحاب محطات المحروقات: اجتماع غداً والساعات المتبقية هي لحث المسؤولين علّهم يجدون حلا

A + A -

أعلنت نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان ببيان، "أن اجتماعا عقدته وزيرة الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ندى البستاني في مكتبها بالوزارة مع رئيس النقابة سامي البركس، والوفد المشترك المؤلف من تجمع الشركات المستوردة للنفط ونقابة اصحاب محطات المحروقات ونقابة الصهاريج وممثل عن موزعي المحروقات، ودام الاجتماع أكثر من 3 ساعات".

وعلى الأثر، قال البركس: "في أواخر شهر أيلول المنصرم، بدأت أزمة المحروقات تطل برأسها من جراء توقف المصارف اللبنانية عن صرف الدولار الاميركي لاصحاب المحطات ولموزعي المحروقات لتسديد فواتيرهم للشركات المستوردة وشح هذا الدولار عند الصيارفة، حيث ارتفع سعره إلى درجة كبدت هؤلاء خسائر جمة أعلنوا على اثرها الاقفال القسري لمحطاتهم، تدخل على اثره دولة الرئيس سعد الحريري وتم عندها صدور التعميم الوسيط رقم 530 عن مصرف لبنان ينظم آلية استيراد المشتقات النفطية ويؤمن احتياجات هذا الاستيراد من الدولار الاميركي للشركات المستوردة واعتماد سعر صرف الدولار 1515 ليرة لبنانية، على ان يتم تسليم المحروقات الى المحطات بالليرة اللبنانية، وفقا لجدول تركيب الاسعار الصادر عن وزارة الطاقة والمياه مع احترام كل الجعالات الواردة فيه".

أضاف: "بعد أن عادت المصارف الى فتح ابوابها بعد الاقفال لمدة 14 يوما نتيجة الحراك الشعبي، تبين خلاف بين الشركات المستوردة ومصرف لبنان نتيجة تراجع المصرف عن التزامه وتأمينه فقط %85 من قيمة الاعتمادات والزام الشركات تأمين %15 بالدولار من الاسواق المحلية. كما أن المصارف اعتمدت تحميل هذه الشركات عمولة وقدرها %0.5 على عمليات الصرف، مما حمل هذه الشركات أعباء إضافية، نتيجة ذلك توقفت الشركات عن تسليم البضاعة من مستودعاتها لاصحاب المحطات والموزعين، الا مقابل تسديد ثمنها نقدا بنسبة %15 بالدولار الاميركي و%85 بالليرة اللبنانية على اساس سعر صرف 1525 ليرة للدولار الواحد، مما كبد اصحاب المحطات خسائر فادحة".

وتابع: "لما كانت كل الاتصالات والمراجعات التي تمت خلال الايام العديدة الماضية مع مصرف لبنان وجميع المسؤولين المعنيين والاجتماع اليوم مع معالي وزيرة الطاقة والمياه لم تأت بأي حل لهذا الموضوع، رغم الافكار العديدة التي طرحت على بساط البحث لايجاد المخرج المناسب، لذلك، ستجتمع نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان غدا صباحا لاتخاذ الموقف المطلوب منها للحد من الخسائر التي يتحملها هذا القطاع ولوضع جميع المعنيين امام مسؤولياتهم لانها لا ولن تقبل بأن يكون اصحاب المحطات هم الضحية، خصوصا أن ليس لديهم اي دور او شأن في هذا الخلاف الذي ارتد عليهم وكبدهم خسائر فادحة ليس بمقدورهم تحملها".

واعتبر البيان أن "الساعات المتبقية هي لحث المسؤولين علهم يجدون حلا ويستبقون توجه قطاع المحروقات الى مواقف سلبية، البلاد بغنى عنها اليوم".

وختم: "إن مطلبنا واضح وصريح، نريد استجرار مشترياتنا وتسديد ثمنها واستلام فواتيرنا بالليرة اللبنانية فقط لا غير، فنحن في لبنان وعملتنا هي الليرة اللبنانية".