living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مجلس الأهل في ثانوية جورج افرام النموذجية الرسمية: نخشى في حال استمرّ الوضع على ما هو عليه، أن يخسر أولادنا العام الدراسي

6
NOVEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

مجلس الأهل في ثانوية جورج افرام النموذجية الرسمية المختلطة – كسروان

إن مجلس الأهل في ثانوية جورج افرام النموذجية الرسمية، يؤكد على احترام الحريات العامة والتعبير عن الرأي، ويستنكر أشد الإستنكار على ضرب التعليم في لبنان، وخاصة المدرسة الرسمية، التي وصلت بفعل جهود إدارتها والهيئة التعليمية فيها إلى مراكز متقدمة تربويا بين مدارس كسروان.

وإننا إذ نخشى في حال استمرّ الوضع على ما هو عليه، أن يخسر أولادنا العام الدراسي.

إن مجلس الأهل يدعم الإدارة في خططها الحكيمة، ويؤكد بإسم جميع الأهالي الوقوف جنباً إلى جنب مع الإدارة والأساتذة، لما يقدمونه من تضحية وعطاء، لما فيه خير لأولادنا ومصلحتهم التربوية والثقافية.

نشجب كل ما جاء من أقوال وأكاذيب وافتراءات بحق المدير، الذي كان ولا يزال الأب الحاضن لأولادنا، والأخ المرافق لنا في توجيهاته وتلابيته على حرية التعبير، وإبداء الرأي.

ونطلب من كل وسائل الإعلام مؤازرتنا لإظهار الحقيقة، ونحتفظ بحقنا كمجلس أهل وكأهالي الطلاب في الثانوية، الحق في مقاضاة كل من يعمل على بث الأكاذيب والمغالطات لتشويه سمعة مدرستنا وأولادنا. وشكراً.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout