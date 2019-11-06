مجلس الأهل في ثانوية جورج افرام النموذجية الرسمية: نخشى في حال استمرّ الوضع على ما هو عليه، أن يخسر أولادنا العام الدراسي

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مجلس الأهل في ثانوية جورج افرام النموذجية الرسمية المختلطة – كسروان

إن مجلس الأهل في ثانوية جورج افرام النموذجية الرسمية، يؤكد على احترام الحريات العامة والتعبير عن الرأي، ويستنكر أشد الإستنكار على ضرب التعليم في لبنان، وخاصة المدرسة الرسمية، التي وصلت بفعل جهود إدارتها والهيئة التعليمية فيها إلى مراكز متقدمة تربويا بين مدارس كسروان.

وإننا إذ نخشى في حال استمرّ الوضع على ما هو عليه، أن يخسر أولادنا العام الدراسي.

إن مجلس الأهل يدعم الإدارة في خططها الحكيمة، ويؤكد بإسم جميع الأهالي الوقوف جنباً إلى جنب مع الإدارة والأساتذة، لما يقدمونه من تضحية وعطاء، لما فيه خير لأولادنا ومصلحتهم التربوية والثقافية.

نشجب كل ما جاء من أقوال وأكاذيب وافتراءات بحق المدير، الذي كان ولا يزال الأب الحاضن لأولادنا، والأخ المرافق لنا في توجيهاته وتلابيته على حرية التعبير، وإبداء الرأي.

ونطلب من كل وسائل الإعلام مؤازرتنا لإظهار الحقيقة، ونحتفظ بحقنا كمجلس أهل وكأهالي الطلاب في الثانوية، الحق في مقاضاة كل من يعمل على بث الأكاذيب والمغالطات لتشويه سمعة مدرستنا وأولادنا. وشكراً.