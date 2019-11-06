كهرباء لبنان الشمالي قاديشا: لا زيادة على فواتير الكهرباء

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اعلنت "شركة كهرباء لبنان الشمالي - القاديشا" في بيان، انه "توضيحا للمعلومات المتداولة على احد مواقع التواصل الاجتماعي حول زيادة رسمي إيجار العداد وبدل التأهيل على فواتير كهرباء قاديشا، تؤكد شركة كهرباء لبنان الشمالي - القاديشا ان هذه المعلومات عارية تماما من الصحة، حيث تعود هذه الزيادة الى انتقال الاشتراك المتعلق بالفاتورة المنشورة من توتر 110 فولت الى توتر 220 فولت المعتمد في جميع الاشتراكات منذ تسعينيات القرن الماضي، وبإمكان المشترك تفادي هذه الزيادة عبر تخفيض قدرة اشتراكه، وبالتالي لا زيادة إطلاقا على فواتير الكهرباء. ولو قام ناشر هذه الفواتير بالاستفسار عنها لدى الشركة لكان الموظفون شرحوا له حقيقتها بالتفصيل وكيفية العودة الى الرسوم السابقة.

بناء عليه، تدعو شركة كهرباء لبنان الشمالي - القاديشا الى استقاء المعلومات من مصادرها قبل الشروع في نشر أخبار تضلل الرأي العام وتثير لدية الريبة، وتؤكد أن أبوابها مفتوحة للاجابة عن أي استفسار او استيضاح بكل وضوح وشفافية".