تحذير جديد من اصحاب الافران!

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عقد اتحاد نقابات المخابز والافران اجتماعا استثنائيا في حضور النقباء: طوني سيف (نقابة صناعة الخبز)، علي ابراهيم (نقابة المخابز العربية)، طارق المير (نقابة الافران في الشمال)، ورياض السيد (تجمع اصحاب الافران).



وبحث المجتمعون بحسب بيان، في "المستجدات الطارئة على اوضاع صناعة الرغيف في ضوء الظروف الاقتصادية الضاغطة والصعبة التي تمر بها البلاد".

وتوقفوا عند "الوضع النقدي الذي بدأ يؤثر سلبا على عمل المخابز والافران التي باتت في وضع صعب نتيجة ارتفاع الاكلاف التي يتحملها اصحابها".



وتطرق البحث الى "ارتفاع سعر الطحين بمعدل خمسين الف ليرة لبنانية خلال شهر واحد من دون وجه حق، الامر الذي يرفضه اصحاب المخابز والافران في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد وغياب المعالجات الرسمية، علما ان اصحاب المطاحن يتلاعبون بالاسعار كيفما يشاؤون مستغلين الوضع الراهن، لذلك فان اصحاب الافران يتحفظون عن تسلم الطحين الا بالسعر المتعارف عليه سابقا، وهم ضد رفع سعر الخبز على المستهلك ويضعون ذلك في عهدة المسؤولين لايجاد الحلول المناسبة".



ولفتوا الى ان "الاجتماع الاخير مع دولة الرئيس سعد الحريري، وفي غياب وزير الاقتصاد والتجارة (في حكومة تصريف الاعمال) منصور بطيش بداعي السفر، تم التوافق خلاله على ايجاد حلول ناجعة لهذا القطاع خلال 48 ساعة".



وحذر المجتمعون "المسؤولين المعنيين بضرورة ايجاد الحلول الناجعة للاوضاع التي بدأت تؤثر سلبا على قطاع المخابز والافران الذي يرزح تحت الكثير من المصاعب ولا سيما الوضع النقدي وعدم توافر الدولار الاميركي بالسعر الرسمي مما يضطر اصحاب الافران الى تغطية كلفة المواد الداخلة في صناعة الرغيف من نايلون وسكر وخميرة وغيرها لشراء الدولار من السوق السوداء بسعر يزيد على 1700 ليرة لبنانية للدولار الواحد".



وابقى الاتحاد اجتماعاته مفتوحة "لمتابعة التطورات".