حكومة تكنوقراط لإنقاذ الوضع الإقتصادي في لبنان: حل للمشكلة ام طرح خارج السياق السياسي والمنطق الدستوري (العميد المتقاعد منصور الحداد)

A + A -

كثر في الآونة الأخيرة (ولا يزال حتى الآن)، طرح مقولات عديدة لمعالجة الأزمات السياسية في لبنان وخصوصا" أشدّها وطأة الأزمة الإقتصادية ؛ فمنهم من طرح تشكيل حكومة حيادية – وكأن الحياد السياسي في لبنان سهلٌ ومباح ... ومنهم من حاول حلّ الأزمة من خلال عدد الوزراء الذين سيكوّنونها – وكأنّ المشكلة في العدد ... ومنهم من طرح تشكيل حكومة أكثرية ... وما الى ذلك من طروحات ... مع العلم أنّ لكل طرح من هذه الطروحات أسبابه وأهدافه وتداعياته ... ولست في هذه العجالة، في معرض بحث أي منها أو التعليق عليه؛ انما ما أثار حفيظتي في هذا المجال هو الطرح القائم على اعتماد حكومة تكنوقراط كحلّ صائب وأكيد ... لأنّ ذلك الطرح هو برأيي ينمّ امّا عن جهل في الأوضاع السياسية في لبنان – أو في العلم السياسي عموماً – وامّا يهدف الى ذرّ الرماد في العيون، وفي الحالتين : ما هكذا تورد الابل...



بدايةً وقبل تناول هذا الموضوع بالتفصيل (أي موضوع حكومة التكنوقراط)، لا بدّ لي من أن أنوّه بما تعنيه عبارة تكنوقراط وما هو مضمونها.

فاذا ما عدنا الى الأصل اليوناني لكلمة تكنوقراط ، نفهم بأنها تعني حكم التقنيين، فهل هذا هو المقصود : أي ان تحكمناً ثلّة من التكنوقراطيين من دون أي مضمون سياسي ؟! في وقت أصبحت كل مجالات الحقل العام وادارة مؤسسات الدولة وضمان حقوق الأفراد والجماعات شأناً سياسياً عاماً بامتياز. لا بل أكثر من ذلك حيث أنّ قيام الدولة ونهوضها أصلاً عملٌ سياسيٌّ قبل أي شيء آخر، وانّ انهيارها محتّم متى مات العمل السياسي...

وبالتالي فانّ أشكال أنظمة الحكم والتي ما زالت متداولة في عصرنا والمأخوذة مفاهيمها الأصليّة من الثقافة السياسية اليونانية (كالديموقراطية = حكم الشعب، البيوقراطية= حكم الاداريين، التيوقراطية= الحكم المستند الى الارادة الالهية أو الشريعة الدينية واستطراداً حكم رجال الدين، الأوتوقراطية= الحكم المستند الى فرد دون أية منازعة من أحد واستطراداً الحكم الإستبدادي) هي أولاً عمل سياسي بإمتياز، تتأتّى في ظروف وأزمان لغايات وأهداف وينتج عنها تداعيات على المجتمعات والأفراد، وهي ثانياً لا تتّسق مع بعضها بل تتعارض في الرؤى والتوجهات على صعيد ادارة مصالح الدولة وحقوق وواجبات المواطنين؛ فلا يمكننا مثلاً أن نسوس الدولة بطريقة تجمع فيها البيروقراطية والتيوقراطيّة .... او اي شكلين اخرين من اشكال انظمة الحكم ، فلا بدّ لواحدة ان تسود على حساب الأخرى فتلغيها.



من هنا نرى ومن بداية البحث الّا محلّ لحكومة التكنوقراط في النظام الديموقراطي القائم على حكم الشعب (من خلال ممثّليه وفق ما هو متعارف عليه في العلوم السياسية المعاصرة بسبب تعذر أن يحكم الشعب نفسه بنفسه مباشرة).



لنعد الى الطرح المتداول حول تشكيل حكومة تكنوقراط ، ولنفترض حسن نية الطارحين بأن المقصود من طرحهم هو المجيء بوزراء تكنوقراط – ليس الا – حيث يتمكنون من خلال تجربتهم الفائقة الفعاليّة والدقّة، حلّ أزمات البلاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والمالية وما الى هنالك من أزمات ( وهنا يفترض بالطامحين الى حكومة تكنوقراط أن يكونوا على يقين من ان السياسيين وعلى اختلاف درجاتهم. يفتقدون المعرفة التقنية بسبب "أمّيتهم" وبأنّ ادارات الدولة تشكو من خلوها من أمثال هؤلاء التكنوقراطيين) أفليس في ذلك الافتراض مجافاة للحقيقة؟!



لكن فلنتخطّ تلك الفرضية ولنفترض دائما" حسن النية، ولنسأل الطارحين : هل انّ ما يعانيه لبنان هو مشكلة تقنية ام ازمة سياسية ؟!

ان الإجابة على هذا السؤال برأينا تدخل في نطاق البديهيات، فتعثر النهوض الإقتصادي والعمراني وتفشّي الفساد ، نجما بالدرجة الأولى عن فساد سياسي ادّى الى ازمة سياسية في ادارة الحكم – بسبب الزبائنية والطائفية والفئوية والمناطقية والمصالح الخاصّة – وليس من قصور تقني نحن بحاجة الى معالجته.



فعلى سبيل المثال لا الحصر: ليس تعذر معالجة ازمتي الكهرباء والنفايات ناجم عن انعدام وجود تصور تقني حيالهما، ولا التغطية الصحية الشاملة بحاجة الى عباقرة في الإدارة المالية والصحية، ولا معالجة مشاكل المالية العامة والدين العام ، يلزمهما اخصائيين حازوا جوائز نوبل في الإقتصاد، ولا البنى التحتيّة الرثّة التي تعيق الإستثمار، تحتاج الى امثال انشتاين لوضع المعادلات العلمية لإصلاحها......ولا.....ولا.....ولا.... فكل ما نحتاجه ، هو تطبيق النصوص القانونية بصورة صحيحة وشفافة ، بعيدا" عن الزبائنية والمحاصصة، وسدّ الثغر في النصوص إذا ما تبيّن وجودها.



وغني عن القول أنّ أزمات لبنان كلها، ليست من النوع المستعصي على الحلّ، فقد سبقنا الى معالجتها معظم دول العالم ومنذ عشرات السنين.

هذا من ناحية، اما من ناحية ثانية يحق لنا أن نسأل من هي الجهة التي ستأتي بالتكنوقراط؟ لقد نصّت المادة 64 من الدستور (الفقرة الثانية) على أنّ رئيس الحكومة يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة، ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها. وهذا يفترض أنّ لثلاثة أفرقاء أدوار بتشكيل الحكومة وهم: رئيس الحكومة المكلف – النواب – رئيس الجمهورية (وفقاً لتراتبية الزمنية...)



فالرئيس المكلف يشكل ويوقع مع رئيس الجمهورية استناداً لإستشارات نيابية - وإن لم يشترط النص إلزاميتها، لكن هذه الالزامية مفترضة ضمناً، من حيث أن الحكومة المشكّلة بحاجة الى ثقة مجلس النواب لتحكم – ورئيس الجمهورية يصدر بالإتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة (المادة 53 الفقرة الرابعة). فمن الناحية النظرية الصرفة، يتبين لنا أنّ رئيس الحكومة هو الذي يشكل الحكومة بالإتفاق مع رئيس الجمهورية ويوقعان معاً مرسوم تشكيلها. لكن من الناحية العملية والواقعية لا يمكنهما إغفال دور النواب وتجاوزهم، فيشكلان الحكومة ويصدران مرسومها من دون الأخذ بعين الإعتبار آراءهم مع احتمال عدم حصولها على الثقة على طريقة "مبدأ الفن للفنّ" : لأنّ هدف تشكيل الحكومة أساساً هو الحكم ولا شيء غير ذلك؛ من هنا أهمية المفاوضات قبل إصدار المراسيم.



ذلك أن عدم نيل الحكومة المشكلة الثقة، يعود بنا الى نقطة الصفر ، ويلزم رئيس الجمهورية بالتالي بإعادة الاستشارات الملزمة. مجدداً للتكليف – وهنا لي رأي خاص في معنى كلمة ملزمة، فهي بإعتقادي ملزمة بإجرائها وليست بنتائجها وهذا بحث آخر لسنا بصدده الآن – ورئيس الحكومة المكلف ( أكان هو نفسه أو أي شخص آخر – وهنا لي رأي آخر ايضا" بضرورة تكليف شخصية أخرى وإن لم ينص الدستور على ذلك) سيجري مجدداً استشارات نيابية (غير ملزمة)، محاولة منه لتشكيل حكومة جديدة فإما تحصل على ثقة مجلس النواب وإما تحجب الثقة عنها. وتسقط مرة أخرى وهكذا دواليك.



ولنفترض جدلاً أنّ حكومة التكنوقراط المنوّه عنها في هذا المقال، قد نالت ثقة مجلس النواب، فهي ستبقى مدينة لمن اتى بها ، اي الأفرقاء الثلاثة المنوه عنهم أعلاه : رئيس الجمهورية الذي وقّع، رئيس الحكومة الذي شكّل ووقع ومجلس النواب الذي اعطى الثقة.... فإذا كان رئيس الجمهورية ووفقا" للدستور لا يمكنه اقالة الحكومة، فإن الفريقين الآخرين يمكنهما تطيير الحكومة : رئيس الحكومة من خلال استقالته ومجلس النواب من خلال حجبه الثقة ساعة يشاء، لا بل اكثر من ذلك ، فإن رئيس الحكومة بإمكانه تعطيل الحكومة من خلال تحكمه بالدعوة لمجلس الوزراء وان من خلال استنسابيته في وضع جدول الأعمال....



لكننا سنبقى في مجال حسن النية، ولنبحث في كيفيّة اختيار الوزراء التكنوقراط وهنا لبّ المشكلة ... فمن اين نأتي بهم؟ من اين؟ على طريقة وليد جنبلاط (محافظة منّا على الملكية الفكرية...)

فإذا كانوا من المحازبين مباشرة - أو ممن يدورون في فلكهم - فإنهم بلا شك سيكونون مطواعين لمن وزَرهم، فما هي الفائدة إذاً، إذا كان عمل هؤلاء الوزراء صدى لرغبة من اقترح توزيرهم؟!

أما إذا كانوا "حياديّين" أو خارج الأطرالحزبية حتى... فهل باستطاعتهم الحكم دون مراعاة الكتل السياسية التي اقترحت توزيرهم، أو خارج سلطة رئيس الحكومة، الذي أولاه الدستور صلاحيات مقررة في تحديد جدول الأعمال ودعوة مجلس الوزراء للانعقاد وتوقيع المراسيم (دون سقف زمني للتوقيع - المادة 64 من الدستور-) خلافاً لوضع رئيس الجمهورية (المادة 56 من الدستور).



لعمري هذا ضرب من الوهم...

بقي لنا أن نتخيَل، بأن تحصل عملية تشكيل حكومة التكنوقراط وتعمل على الشكل التالي ... فقط ان نتخيّل !!

يتفق رئيس الحكومة ‘ بعد اجرائه الإستشارات النيابية (غير الملزمة) مع رئيس الجمهورية، على ان يشكلا حكومة تكنوقراط يريانها مناسبة للمرحلة بهدف معالجة الأزمات كلها - دون مراعاة مطالب السياسيين – من وزراء تكنوقراط، ناجحين الى ابعد الحدود ، كل في مجال اختصاصه، غير آبهين إلا بالمصلحة العامة ولا ينقادون الا الى علمهم وضمائرهم ، وتناط بهم السلطة الإجرائية، التي تخضع لها القوات المسلّحة، يضعون السياسة العامة للدولة وفقا" لنصّ الدستور ( المادة 65، الفقرات 1-2-3 وما يليها) ويتمتعون بالأخلاق والمثابرة والجد والجرأة في اتخاذ القرارات ، على الّا يعرقل اعمالهم رئيس الحكومة لسبب او لآخر ، وتبقى للمجلس النيابي سلطة مراجعة قراراتهم واعمالهم ومراقبتها من دون عرقلتها لمصالح حزبيّة او فئوية او مناطقية او طائفيّة (كيف!!!؟) بل على العكس من ذلك ، فيسهّل مهامهم الى ابعد الحدود في كل ما يفيد المصلحة العامة ، لمدّة لا تقل عن السنتين وربما اكثر بهدف وضع البلد على السكة الصحيحة ، فإن تعذر ذلك وسيتعذّر .... فما علينا الا الإنتظار.... انتظار ماذا؟؟؟

انتظار ان يهبط علينا التكنوقراط من كوكب آخر؟! بطريقة عجائبيّة (فهل ولّى زمن العجائب؟!) يتمتعون بالقوة والبأس والمعرفة والوعي ويمتلكون كل التقنيات اللازمة لحلّ كلّ المسائل، ويتميزون بالجرأة في اخذ القرار ، ويتحصنون بالضمير والأخلاق لفرض خطة اصلاحية شاملة، ولا يحتاجون بداية، الاّ الى توقيع رئيسي الجمهورية والحكومة وثقة مجلس النواب (على سبيل التسوية الدستورية).



وينطلقون بعد ذلك في عملهم من دون الحاجة لأيّة وصاية ، ودون الأخذ بعين الإعتبار رقابة مجلس النواب (لإحتمال وجود مصالح حزبية او طائفية او فئوية او مناطقية او خاصّة او كلّها مجتمعة تحرّك اعضاءه).



كل ذلك بهدف نجاح خطتهم الإنقاذية ، دون معوقات ولفترة محدّدة ، لا تنتهي قبل نهاية العهد، فيحققون الإصلاح المنشود، ويقضون على الفساد، فتكون البلاد حينها، قد بزّت سنغافورة بالشفافية والحكم الرشيد والبلاد السكندينافيّة بحقوق الإنسان وسويسرا بمنعتها وعزتها، والمانيا وكوريا واليابان والصين بتقدمها الصناعي، وبريطانيا بديمقراطيتها، وجنوب افريقيا بإلغائها التمييز العنصري، وكل دول العالم المتقدمة بحداثتها، ويستطيعون عند ذاك، تسليم البلد ديمقراطيا" لأشخاص – او لجيل مع مسحة تفاؤل – على مثالهم وشاكلتهم.



فهل هذا حُلُم ام ان طرح حكومة التكنوقراط ، في ظلّ نظامنا مزحة ثقيلة وجهل مطبق في طبيعة هذا النظام؛ ذلك انّ ممارسة السياسة عندنا، غالبا" ما تنعدم فيها المسؤولية إن لم نقل كلاما" اخطر، وانّ قسما" لا بأس به من الطبقة السياسية في بلدنا، يرتبط بأجندات خارجية وفي اعتقاده أنّ هذا الإرتباط يؤمن له مصالحه الخاصّة اولا" ومصالح أزلامه واتباعه تاليا"؛ متدثّرا" من أجل تحقيق هذا الهدف ،لبوسا" طائفيا" ، يؤمّن له في كل مرّة الحماية من المساءلة والمحاسبة - والمؤسف أنّ هذه الحماية غالبا" ما تتأمّن – حتى ولو اتت على حساب المصلحة الوطنيّة الجامعة. ناهيك عن أنّ نظام الطائف، يستبطن في ذاته بذور تفجيره، أو أقلّه تعطيل دوران عجلته؛الأمر الذي يستوجب تعديله إن لم يكن ممكنا تغييره من الأساس وهذا بحث آخر......

ختاما، لا بدّ لنا من أن نعترف أنّنا في هذا البلد نعيش خارج سياق الدولة،فمؤسساتها موجودة نظريا ومغيبة عمليا خصوصا خلال الأزمات .....ولم يبقَ لنا سوى أن نطلب من الله،أن يعين متولّي الشأن العام عندنا –وتحديدا" الصالحين الصادقين وأصحاب الضمائر الحية منهم-ويلهمهم باتخاذ القرارات الصائبة والحكيمة ويسدد خطاهم للوصول بنا إلى بر الأمان؛ونطلب تاليا" إلى الشعب اللبناني كله ألا ينساق إلى ما لا تحمد عقباه،ويتبصر في تداعيات أفعاله ليتجنب انهيار الهيكل على الجميع ولات ساعة مندم ِ وإن كان هناك من كلمة أخيرة بخصوص ضرورة تغيير وضعنا البائس فليس لنا إلا أن نردد القول المأثور(لا يغير الله بقوم ٍما لم يغيروا ما بأنفسهم ) والسلام.