عبد الرحمن مرعي وهبة اللبدي إلى الحرية

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غادر المعتقلان الأردنيان، عبد الرحمن مرعي وهبة اللبدي، الأربعاء، بوابة السجن الإسرائيلي، واتجها إلى جسر الملك حسين حتى يعودا إلى بلادهما، إثر صدور قرار الإفراج عنهما، وفق ما ذكرت المحامية، حنان الخطيب.



وكانت هبة اللبدي، قد قررت، الاثنين الماضي، إيقاف إضرابها عن الطعام الذي استمر نحو أربعين يوما، بعد قرار إسرائيل الإفراج عنها.



وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إنَ حكومة بلاده تابعت القضية منذ بدايتها بتعليمات مباشرة من الملك عبدالله الثاني إتخاذ كل ما يلزم من خطوات لإطلاق اللبدي وَعَبَد الحمن مهما كلّف الأمر.