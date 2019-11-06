مصرف لبنان وضع في التداول أوراقا جديدة من فئة الـ20 ألف ليرة

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أعلن مصرف لبنان أنه سيضع في التداول اعتبارا من تاريخ 6/11/2019 اوراقا نقدية جديدة من فئة ال /20,000/ ل.ل ( عشرون الف ليرة لبنانية) بتاريخ اصدار جديد هو 1/1/2019، وذلك الى جانب الاوراق النقدية المتداولة حاليا من الفئة ذاتها.

وأكد في إعلام للجمهور، أن السمات الجديدة للاوراق النقدية التي ستوضع في التداول تشمل على الوجه الامامي الورقة لجهة اليسار، خيط أمان متطور بنفسجي اللون تظهر فيه ثلاثة اجزاء تتضمن علامات هي عبارة عن حرفي "ل.ل" تتحرك في اتجاه معاكس لحركة الورقة وتوضع الاوراق النقدية الجديدة في التداول الى جانب الاوراق المتداولة حاليا من الفئة ذاتها.