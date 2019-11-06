ممثلون عن الهيئة اللبنانية الأميركية للديمقراطية بكاليفورنيا يزورون قنصلية لبنان بلاغوس‎

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قام ممثلون عن الهيئة اللبنانية الأميركية للديمقراطية في ولاية كاليفورنيا الاميركية برئاسة مسؤول الهيئة في الولاية المهندس داني فرح بزيارة القنصلية العامة اللبنانية في مدينة لوس انجلوس لتسليم سعادة القنصل العام ألسيدة ميرنا الخولي رسالة الى فخامة الرئيس العماد ميشال عون داعمةً للعهد وخطته للإنقاذ وطلبت من سعادة القنصل ايصال دعم الجالية اللبنانية لإقرار مشاريع القوانين العالقة في ادراج المجلس النيابي ليبدأ من بعدها القضاء بعمله. وكالعادة أعرب العديد من المواطنين عن ايمانهم بأنّ الخلاص لا يمكن أن يتحقق الا خلال ولاية فخامة الرئيس عون كونه المنتفض الأوّل على الطبقة الفاسدة منذ عقود