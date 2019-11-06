كيف هي حال الطرقات اليوم؟

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فُتحت الطرقات صباح الاربعاء أمام اللبنانيين وذلك بعدما عمل الجيش اللبناني أمس على فتح الطرقات كافة التي كانت مقطوعة وقام بتوقيف عدد من الاشخاص.

وقد ذكرت غرفة التحكم المروري أن كل مداخل العاصمة بيروت سالكة من دون اي عوائق حالياً، مشيرة الى أن حركة السير كثيفة من نهر الكلب.

فيما اشارت الى أن الطرقات المقطوعة في حلبا و طرابلس هي ساحة النور -ساحة العبدة - وادي الجاموس - البيادر.

أما طريق ساحل الشوف من الرميلة حتى انفاق خلدة مرورا بالناعمة فهي سالكة بالاتجاهين، كذلك طرقات الشوف الداخلية.

كما أن اوتوستراد الشام من المديرج حتى عاريا سالك في الاتجاهين.