عناوين الصحف ليوم الأربعاء 6 تشرين الثاني 2019

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الأخبار: فتح الطرقات... إغلاق المرافق العامة: حكومة بلا الحريري وباسيل؟

البناء: عبد المهدي يستعير قراءة السيد نصرالله: لا استقالة للحكومة منعاً للفراغ والانتخابات المبكرة تحتاج توافقاً

3 خيارات حكومية: رئاسة الحريري لتكنوقراط أو لتكنوسياسية أو تسميته لبديل بحكومة جديدة

برّي لثورة تشريعية ضد الفساد ونحو الدولة المدنية... والحراك يتراجع تدريجياً عن قطع الطرقات



النهار: لهذه الأسباب اتُخذ القرار الحاسم بفتح الطرق



الديار: لقاء باسيل ــ الحريري: «عتاب» وتقاذف مسؤوليات ومحاولة لاحياء «التسوية»..!

«ضغط» «الشارع» لم يغير اولويات بعبدا «والفوضى» المنظمة «تحت السيطرة»...

«الكباش» الايراني ــ الاميركي يتظهر وواشنطن «مرتاحة» لسقوط حكومة حزب الله

نداء الوطن: الثورة إلى مرافق الفساد... وتصنيف سلبي جديد للبنان

الحريري... لا يريدها

الجمهورية: الحريري: سأسمي غيري

اللواء: «الفراغ الحكومي» يُفاقِم شُح السيولة ويهدِّد بأزمة سِلع ضرورية

فتح الطرقات يفتح باب الإستشارات.. وواشنطن تدعو الجيش «لحماية المتظاهرين»

the daily star: Bassil intransigence holds up govt formation



l'orient le jour: Face à la rue en ébullition, le futile bras de fer