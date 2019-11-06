عناوين الصحف ليوم الأربعاء 6 تشرين الثاني 2019

الأخبار: فتح الطرقات... إغلاق المرافق العامة: حكومة بلا الحريري وباسيل؟
البناء: عبد المهدي يستعير قراءة السيد نصرالله: لا استقالة للحكومة منعاً للفراغ والانتخابات المبكرة تحتاج توافقاً
3 خيارات حكومية: رئاسة الحريري لتكنوقراط أو لتكنوسياسية أو تسميته لبديل بحكومة جديدة
برّي لثورة تشريعية ضد الفساد ونحو الدولة المدنية... والحراك يتراجع تدريجياً عن قطع الطرقات
النهار: لهذه الأسباب اتُخذ القرار الحاسم بفتح الطرق
الديار: لقاء باسيل ــ الحريري: «عتاب» وتقاذف مسؤوليات ومحاولة لاحياء «التسوية»..!
«ضغط» «الشارع» لم يغير اولويات بعبدا «والفوضى» المنظمة «تحت السيطرة»...
«الكباش» الايراني ــ الاميركي يتظهر وواشنطن «مرتاحة» لسقوط حكومة حزب الله
نداء الوطن: الثورة إلى مرافق الفساد... وتصنيف سلبي جديد للبنان
الحريري... لا يريدها
الجمهورية: الحريري: سأسمي غيري
اللواء: «الفراغ الحكومي» يُفاقِم شُح السيولة ويهدِّد بأزمة سِلع ضرورية
فتح الطرقات يفتح باب الإستشارات.. وواشنطن تدعو الجيش «لحماية المتظاهرين»
the daily star: Bassil intransigence holds up govt formation
l'orient le jour: Face à la rue en ébullition, le futile bras de fer