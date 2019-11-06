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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 6 تشرين الثاني 2019

6
NOVEMBER
2019
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الأخبار: فتح الطرقات... إغلاق المرافق العامة: حكومة بلا الحريري وباسيل؟

 

 

 

البناء: عبد المهدي يستعير قراءة السيد نصرالله: لا استقالة للحكومة منعاً للفراغ والانتخابات المبكرة تحتاج توافقاً
3 خيارات حكومية: رئاسة الحريري لتكنوقراط أو لتكنوسياسية أو تسميته لبديل بحكومة جديدة
برّي لثورة تشريعية ضد الفساد ونحو الدولة المدنية... والحراك يتراجع تدريجياً عن قطع الطرقات

 

 


النهار: لهذه الأسباب اتُخذ القرار الحاسم بفتح الطرق

 

 


الديار: لقاء باسيل ــ الحريري: «عتاب» وتقاذف مسؤوليات ومحاولة لاحياء «التسوية»..!
«ضغط» «الشارع» لم يغير اولويات بعبدا «والفوضى» المنظمة «تحت السيطرة»...
«الكباش» الايراني ــ الاميركي يتظهر وواشنطن «مرتاحة» لسقوط حكومة حزب الله

 

 

نداء الوطن: الثورة إلى مرافق الفساد... وتصنيف سلبي جديد للبنان
الحريري... لا يريدها

 

 

 

الجمهورية: الحريري: سأسمي غيري

 

 

 

اللواء: «الفراغ الحكومي» يُفاقِم شُح السيولة ويهدِّد بأزمة سِلع ضرورية
فتح الطرقات يفتح باب الإستشارات.. وواشنطن تدعو الجيش «لحماية المتظاهرين»

 

 

 

the daily star: Bassil intransigence holds up govt formation

 

 


l'orient le jour: Face à la rue en ébullition, le futile bras de fer

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