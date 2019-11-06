أسرار الصحف ليوم الأربعاء 6 تشرين الثاني 2019

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اللواء: أسرار

همس

أبلغت دولة أوروبية معنية بالاستقرار اللبناني شركاءها وجهات لبنانية أن الوقت بات مناسباً للسير بالإصلاحات لمنع الاضطرابات..



غمز

يداوم وزير يثير أزمة دائمة في حضوره في مكتبين ليس بينهما الوزارة التي يتولاها..



لغز

أبدت أوساط مصرفية ارتياحها لإجراءات مصرف لبنان، واعتبرت أنها جاءت في موقعها الطبيعي لجهة الجدوى والتوقيت!





البناء: خفايا وكواليس

خفايا

تساءلت مصادر حقوقية عن سبب عدم مبادرة القضاء لفتح ملف وزارة الاتصالات التي باتت موضع غضب شعبي وتحتاج لمن يضع فيها النقاط على الحروف، سواء لجهة ملفات الفساد والهدر، أو القرارات التي تدور الأسئلة حول قانونيتها، خصوصاً أنّ وزراء تصريف الأعمال لا حصانة لهم…

كواليس

رأت مصادر يمنية أنّ ترتيب البيت السعودي الإماراتي الذي ترجم بتقاسم السلطة بين الحراك الجنوبي وجماعة منصور هادي محاولة لتعزيز الوضع التفاوضي بوجه أنصار الله في مشاريع التفاوض المطروحة بعد فشل كلّ المشاريع العسكرية السعودية الإماراتية بتحسين الوضع العسكري...

الجمهورية: أسرار

هذا ما قاله سفير غربي بشأن "الإنتفاضة الشعبية"

نُقل عن سفير غربي قوله إن بعض المواقف والخطابات التي يُطلقها رجال السلطة وتدافع عن الحكم والحكومة هي التي تزيد من قوة الإنتفاضة الشعبية.

غياب نشاط مرجع بارز.. "لأسباب صحية"؟

لاحظت أوساط سياسية غياب نشاط مرجع بارز عن إستقبالاته اليومية وعزت ذلك لأسباب صحية.

مسؤول: مَن يُطالب بحكومة تكنوقراط لا يريد تشكيل حكومة أبداً

قال أحد المسؤولين إن كل مَن يُطالب بحكومة تكنوقراط أو ما شابهها لا يريد تشكيل حكومة أبداً.