الرئاسة العامة للراهبات المخلّصيات: رأي الأخت رئيسة المدرسة جاء مُتسرِّعاً... ونعتذر عن كلّ إساءة تضمّنها الكلام

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صدر عن الرئاسة العامة للراهبات الباسيليات المخلّصيات البيان التالي:

في خلال الأزَمَة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحادة التي يمرُّ فيها مُجتمعنا اللبناني ، و ما ينعكس من أخطار على المستقبل، بسبّب تَقلُّصِ ظروف العمل وإنسداد الآفاق المستقبلية أمام الشباب ، ومشاركة الطلاب والتلامذة بإظهار قلقهم و خوفهم ، وسعيهم لأن يكون لهم رأيهم ووجهات نظرهم في المواضيع والحياتية والكيانية المطروحة ؛



وحيثُ أن مشاركة بعضَ تلامذة مدرستنا في عبرا ، بالحراك الشعبي والمطلبي المُحِقّ ، قد لاقى إعتراضاً من رئيسة المدرسة الأخت منى وازن ، ودفعها لأن تَتَخذ على مسؤوليتها قراراً عقابياً إستباقياً بالذين سيشاركون بالحراك المنوي إقامته اليوم ، فإنّ الرئاسة العامة للراهبات الباسيليات المخلّصيات ، يهمها أن توضح أن رأي الأخت رئيسة المدرسة ، قد جاء مُتسرِّعاً ونتيجةَ الضغوط التي تقع على عاتق المسؤولين التربويين في الحالات والظروف الإستثنائية التي بمرّ فيها وطننا العزيز لبنان .



ان الرهبنة التي بَنَتْ تراثها الروحي على القِيَم الإنسانية والتعاليم السماوية ، المُرتكزة إلى كرامة الإنسان والتربية على الحرية الواعية ، تؤكد ثقتها بخيارات الجيل الجديد وتحترم آراءهم ، وتؤيّدهم بالحق .



وإلتزاماً من رهبنتنا بالنَهجِ الديني الخلقي والتربوي الذي يُظَلِّل عمل مؤسساتنا التربوية والإجتماعية ، فإننا نعتزّ بألاجيال التي تخرجت من مدرستنا في عبرا ، التي أردنا أن تكون جسراً التلاقي الروحي والحضاري بين المكوّنات اللبنانية ، في هذه المنطقة الغالية على قلوبنا وعقولنا وضمائرنا ، والتي تشكل علامة من علاماتِ لبنان الحضارية والعلمية ، ونراهنُ أن تكون أجيالنا الشبابية اليوم على مستوى مسؤولية الحراك المطلبي والوطني ، وأن يستمروا بنجاحاتهم ورفع إسم لبنان عالياً ، سائرين على خطى منْ سبقهم من أعلام الفكر والعلم والثقافة.



واننا إذ نُحَئّي إندفاعة تلامذتنا لأن تكون لهم كلمتهم ورأيهم في القضايا الوطنية والاجتماعية ، فإننا نعتذر عن گل إساءة تضمّنها الكلام الذي تمّ نشره، ونطلب منهم أن يكون صورة نقية عن أهلهم ومدرستهم وان يكونوا دوما في خدمة العلم ولبنان.