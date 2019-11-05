وزير الاقتصاد للـ OTV: ما بدنا عملة بلبنان الا الليرة اللبنانية

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جديد وزير الاقتصاد منصور بطيش هذا اليوم قرار نوعي. قرار انتظره اللبنانيون طويلا سيما مع اندلاع الانتفاضة المطلبية. فوزير الاقتصاد الذي يعمل على قانون المنافسة في النظام الاقتصادي اللبناني الحر كتب مسودة تعميم سيصدر في اليومين المقبلين. يقول التعميم انه بناء على قانون النقد والتسليف يمنع منعا باتا التسعير بالدولار لان العملة الرسمية هي العملة اللبنانية .

في 24 ايار 2019 كان بطيش قد اصدر تعميما بوجوب اعلان الاسعار بالليرة اللبنانية. لحقه مراسلات قبل بدء الانتفاضة الشعبية اي في الثالث من تشرين الاول من هذا العام طلب فيها بطيش من شقير وجوب اعتماد الليرة اللبنانية في اعلان اسعار السلع كما وجه كتابا الى شركتي الخلوي الفا وتاتش بوجوب التقيد بالنصوص. اخيرا التزم شقير بقانون النقد والتسليف وتسليم البطاقات بالليرة اللبنانية على ان تتحول التسعيرة لاحقا من التسعير بالدولار الى الليرة اللبنانية.

اما ولبنان في نظامه الاقتصادي الحر فهل يجوز استخدامه لتطويق اللبنانيين.

بناء عليه، ينتظر اللبنانيون التعميم الجديد لوزير الاقتصاد على ان يكون مقدمة لقرارات اصلاحية تطال القطاعات كافة.