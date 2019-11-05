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بالجرم المشهود: قطاع الطرق بغالبيتهم الساحقة حزبيون

5
NOVEMBER
2019
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بساعات قليلة رجعت الناس 30 سنة وأكتر لوَرا ... مش بسبب الحراك الشعبي المحق بجوانب كتيرة. لكن لأنو تحت مسمّى هالحراك استغلّ البعض الفرصة وصادر طرقات عامة ... واعتبرها ملك خاص من دون صك ملكية... الطريق العام صار معبر ... كتير ناس دفعوا عليه خوات وكتير ناس انطلبت بطاقات تعرّف عنّن ...

كان لافت خروج وجوه الحراك المدني الى اتهام الكتائب والقوات والاشتراكي بالزعرنة بعد 3 اسابيع من الاعتداء على حرية التنقل للمواطنين. بالمقابل كان في اصرار لدى البعض بنكران انتماؤن لأي من هالاحزاب. وان كانت سهرات الشيفروليه على مسرح التقاطع الحيوي المقطوع تثبت العكس.

بالشيفروليه من الرقص الى الاعتداء على سيدة حاولت تدافع عن فريق عمل otv.

وهيك على طول الخط الساحلي لجبل لبنان رجعت اشباح الحرب اللبنانية. هني على معابر 2019. وعلى رغم النفي المتكرر لكن الصور اللي انتشرت بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتنفي النفي.

ومش بس صور فمجرّد التعرّض لرئيس القوات سمير جعجع من ضمن شعار كلن يعني كلن كانت هيدي نتيجتو.

على البحرية والطريق الداخلية لجل الديب انسجنت الناس بسياراتها لساعات طويلة ومنعت الآليات العسكرية وسيارات الاسعاف من المرور لانو البعض قرر يستبدل الملاهي الليلية بالاوتستراد.. من بعد ما كانت حولتو لساحة اراجيل وتسلية مع اكل وشرب مؤمن بصورة دائمة.

واذا كان هالحراك مدني لا حزبي.. شو يللي بيفسر التحاق النائب سامي الجميل بقاطعي الطرق على جل الديب بوجه الجيش.

خلال النهار كانت ثورة هالاحزاب بماسك الحراك المدني عم تتأهب على وقع التراتيل الدينية.

وكل ما طلّ العسكر بتولع المسارح باغنية تسلم يا عسكر لبنان يللي بيتحول فجأة الى احقر المخلوقات لما يكون عم يحمي حق المواطنين بالتنقل.

وهيك بتصير الحماية المطلوبة دولية او اسرائيلية.

بلحظة انقلب قاطعو الطرق على الجيش وبدأت فبركة التعرّض الن. بمنشوراتن اتهموا الجيش بالقبض على السيدة اللي ظهرت عبر otv.. لكن بالفيديو هيك كانت الحقيقة.

هيك تدرّج شغب قطع الطرق بساحل جبل لبنان ليثبت قاطعو الطرق انو الصعب مش انك تكون منتمي لهالاحزاب وسواهن من الاحزاب اللي حرفت الحراك الشعبي عن مساره المطلبي. الصعب هو انك تكون مواطن لبناني قبل اي انتماء آخر.

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