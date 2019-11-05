living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أقامت هيئة كولكو مونتريال في التيار تجمعاً من أجل لبنان ودعماً لرئيس الجمهورية

5
NOVEMBER
2019
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تجمع من اجل لبنان
 
أقامت هيئة كولكو مونتريال، في التيار الوطني الحر ، تجمعاً من أجل لبنان ودعماً لرئيس الجمهورية في مدينة مونتريال، يوم السبت ٢ تشرين الثاني ٢٠١٩.
لبى المئات من محبّي الجنرال النداء من مونتريال ولافال ليقولوا نعم لتنفيذ ما طالب به الرئيس منذ تواجده الأول في السلطة وهو محاربة الفساد ضمن المؤسسات الدستورية، ليقولوا نعم لرفع السرية المصرفية وإسترداد الأموال المنهوبة ونعم لرفع الحصانة عن كبار العاملين في القطاع العام.
 
وكان لمنسقة التيار في مونتريال كلمة جاء فيها:
 
"يا أهل الوفا،
يا اهلنا بمونتريال،
يا قلب الانتشار اللبناني النابض،
 
صدَق الجنرال عون لما ناداكم "يا شعب لبنان العظيم" و صدقوا اللي سموا الرئيس عون جبل بعبدا الشامخ،
كنتوا وبعدكم و رح تبقوا شعب عظيم و عنيد ووفي، ما بييأس و بيعرف يتخطى اكبر المحن.
اهلنا بلبنان، من مونتريال جينا نقلكن انو وجعكن وجعنا، و مطالبكن محقة و مشروعة، و حريتكن مقدسة.
كلنا يعني كلنا مع محاربة الفساد ضمن المؤسسات الدستورية،
كلنا يعني كلنا مع رفع الحصانة عن الوزراء و النواب و موظفي الدولة،
كلنا يعني كلنا مع رفع السرية المصرفية و استرداد الأموال المنهوبة،
كلنا يعني كلنا مع إقامة محكمة اسثنائية لمحاسبة الفاسدين،
كلنا يعني كلنا جينا من اجل لبنان و مصلحته،
كلنا يعني كلنا للوطن و رئيس جمهوريتنا هو اللي حامي الوطن و سيادته.
 
سيدي الرئيس،
‏Mon général,
ولادك بمونتريال اليوم هون كرمالك،
جايين نقلك انو عهدنا الك انك تبقى عهدنا، ووعدنا الك انك تبقى راية بقلوبنا، و جينا نأكدلك انو نحن مكفيين الطريق على المبادىء اللي  ربيتنا عليها،
ثقتنا فيك ما الها حدود، و بس أنت تنادينا نحن منلبي النداء.
المسيرة اللي بلشناها معك من اكتر من ٣٠ سنة، شفنا فيهم كل أنواع الظلم و الكذب و الاستبداد، هيدي المسيرة مستمرة لنوصل للوطن اللي وعدتنا في و يللي  منحلم فيه.
فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون،
لانك كرامتنا و لانك الحلم العايش فينا،
و لانك وحدك على وعدك بتضل، كنا و بعدنا و رح نبقى معك.
عشتم، عاش فخامة رئيس الجمهورية الجنرال ميشال عون، عاش لبنان ، عاشت كندا"
 
سيدي الرئيس، نقول لك من مونتريال، ومن كل الإنتشار، وبصوت واحد:
للموت #منوثق_فيك
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout