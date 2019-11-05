أقامت هيئة كولكو مونتريال في التيار تجمعاً من أجل لبنان ودعماً لرئيس الجمهورية

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تجمع من اجل لبنان

أقامت هيئة كولكو مونتريال، في التيار الوطني الحر ، تجمعاً من أجل لبنان ودعماً لرئيس الجمهورية في مدينة مونتريال، يوم السبت ٢ تشرين الثاني ٢٠١٩.

لبى المئات من محبّي الجنرال النداء من مونتريال ولافال ليقولوا نعم لتنفيذ ما طالب به الرئيس منذ تواجده الأول في السلطة وهو محاربة الفساد ضمن المؤسسات الدستورية، ليقولوا نعم لرفع السرية المصرفية وإسترداد الأموال المنهوبة ونعم لرفع الحصانة عن كبار العاملين في القطاع العام.

وكان لمنسقة التيار في مونتريال كلمة جاء فيها:

"يا أهل الوفا،

يا اهلنا بمونتريال،

يا قلب الانتشار اللبناني النابض،

صدَق الجنرال عون لما ناداكم "يا شعب لبنان العظيم" و صدقوا اللي سموا الرئيس عون جبل بعبدا الشامخ،

كنتوا وبعدكم و رح تبقوا شعب عظيم و عنيد ووفي، ما بييأس و بيعرف يتخطى اكبر المحن.

اهلنا بلبنان، من مونتريال جينا نقلكن انو وجعكن وجعنا، و مطالبكن محقة و مشروعة، و حريتكن مقدسة.

كلنا يعني كلنا مع محاربة الفساد ضمن المؤسسات الدستورية،

كلنا يعني كلنا مع رفع الحصانة عن الوزراء و النواب و موظفي الدولة،

كلنا يعني كلنا مع رفع السرية المصرفية و استرداد الأموال المنهوبة،

كلنا يعني كلنا مع إقامة محكمة اسثنائية لمحاسبة الفاسدين،

كلنا يعني كلنا جينا من اجل لبنان و مصلحته،

كلنا يعني كلنا للوطن و رئيس جمهوريتنا هو اللي حامي الوطن و سيادته.

سيدي الرئيس،

‏Mon général,

ولادك بمونتريال اليوم هون كرمالك،

جايين نقلك انو عهدنا الك انك تبقى عهدنا، ووعدنا الك انك تبقى راية بقلوبنا، و جينا نأكدلك انو نحن مكفيين الطريق على المبادىء اللي ربيتنا عليها،

ثقتنا فيك ما الها حدود، و بس أنت تنادينا نحن منلبي النداء.

المسيرة اللي بلشناها معك من اكتر من ٣٠ سنة، شفنا فيهم كل أنواع الظلم و الكذب و الاستبداد، هيدي المسيرة مستمرة لنوصل للوطن اللي وعدتنا في و يللي منحلم فيه.

فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون،

لانك كرامتنا و لانك الحلم العايش فينا،

و لانك وحدك على وعدك بتضل، كنا و بعدنا و رح نبقى معك.

عشتم، عاش فخامة رئيس الجمهورية الجنرال ميشال عون، عاش لبنان ، عاشت كندا"

سيدي الرئيس، نقول لك من مونتريال، ومن كل الإنتشار، وبصوت واحد:

للموت #منوثق_فيك