بالصور: ماذا جرى في الضاحية الجنوبية اليوم ؟!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "بتاريخ 30/10/2019 وفي محلة الجاموس - الضاحية الجنوبية، تمكن عناصر مفرزة سير الضاحية الجنوبية في وحدة الدرك الإقليمي من توقيف نشالين، بالجرم المشهود، أثناء قيامهما بعملية نشل على متن دراجة آلية طالت حقيبة إحدى السيدات في المحلة، وهما:



- ع. م. (مواليد عام 2002، سوري)

- م. ش. (مواليد عام 1999، سوري)، وجرى ضبط الحقيبة والدراجة التي تبين انها أيضاً مسروقة، إضافة الى سكين (6 طقات) عدد 2 وهاتف خلوي عدد2.

وأودعا القطعة المعنية، للتوسع بالتحقيق معهما، بناء على إشارة القضاء المختص".