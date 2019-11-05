هل سيسمي اللواء السيد الحريري؟!

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أكد النائب جميل السيد أن “جمهور المقاومة هو من عبّى ساحات الاعتصام “، مشيراً إلى أنه “وصلت لخلاصة ان لا مجال للتغيير في مجلس لا يحاسب”. وخلال حديث لشاشة الجديد، أضاف السيد: “كنت لأستقيل من مجلس النواب لكن أنا مستفيد من الحصانة لأتكلم ما أريد”، متوقعاً أن “لا يتعدى موضوع الاستشارات قبل التكليف الاسبوعين”.



وتابع مشدداً: “بالتأكيد لن أسمي رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري”، موضحاً أن “حزب الله ليس معترضا على الحريري اذا منح ضمانات على تسوية بالمحافظة على التوازنات القائمة بالبلد”.

ورأى أن “القوانين كافية لوقف التجاوزات والحد منها لكن لا أحد يلتزم”.



وختم السيد بالقول: “لم اشاهد فسادا في لبنان مثل الذي شهدناه في الاشهر والسنوات القليلة الماضية”.