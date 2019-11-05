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ابي رميا : المطلوب صدمة إيجابية من خلال الحكومة الجديدة

5
NOVEMBER
2019
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لفت النائب سيمون ابي رميا "أننا شهدنا توترات بين المواطنين أخيرا بسبب قطع الطرقات وأنا مع فتحها لان حرية التنقل يكفلها الدستور ومن يريد التظاهر فليشارك في تجمعات بالساحات للتعبير عن الرأي والمطالب" مشدداً ان التيار الوطني الحر ضد استعمال العنف، "علماً انه لا يوجد مواطن او مسؤول لبناني لا يؤيد المطالب المحقة للمتظاهرين والتي هي بالواقع حقوق طبيعية للمواطنين".


أبي رميا وفي حديث له عبر الLBCI، أكد أن المطلوب صدمة ايجابية تجاه الرأي العام من خلال أشخاص لديهم الكفاءة ولا تحوم حولهم شبهات فساد لتكون الحكومة المقبلة منتجة، قائلاً: "الرئيس عون يحاول حل المشكلة على أساس عدم الدخول بمسار زمني طويل من أجل التأليف ويجب اعتماد مبدأ السرعة وليس التسرع".


وأنهى أبي رميا حديثه قائلاً: " الرئيس عون تكلم في خطابه الاخير عن الدولة المدنية، وانا انتمي الى تيار صوّت على الدولة المدنية في نظامه التأسيسي وعلينا العمل بجدية لتحقيق هذا الهدف وننتهي من الطائفية".

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