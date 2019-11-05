مكتب باسيل يردّ على ستريدا جعجع

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صدر عن المكتب الاعلامي للوزير جبران باسيل البيان الاتي:

"ينفي المكتب الاعلامي للوزير باسيل كل المزاعم والاكاذيب التي اطلقتها كالعادة النائب ستريدا جعجع للأسف من صرح وطني كبير مثل بكركي ويؤكد:

١- ان المدعو قزحيا يوسف يوسف على ما قيل انه اسمه هو ليس حارساً شخصياً، ولا من فريقه الامني، ولا معرفة اطلاقاً للوزير باسيل باسمه او به.

٢- ان التيّار الوطني الحرّ يرفض ما قد كُتب بحق النائب جعجع وهو لم يعتمد يوماً هذا الاسلوب الكلامي ولا يقبل المسّ بالحياة الخاصة والفرديّة للناس ويستنكر اي تعرّض للمرأة خاصةً و أي اساءة لكرامتها.

٣- ان التصرفات التي قامت بها بعض العناصر التابعة للنائب جعجع (والقوات اللبنانية) من شتائم وسباب وقطع للطرقات واخذ خوّات وتخريب للأملاك العامة والخاصة ومنع مرور الناس وحجز حرّياتهم والاعتداء عليهم، هي وحدها كفيلة من دون تدخل أحد من التيّار او غيره، بتذكير الناس بتاريخ هذه المجموعات وعلاقتها مع الجيش اللبناني ومع المواطنين في زمن الحرب ودون الحاجة لأي جهد بهذا الموضوع".