ماذا حصل بين الحزب التقدمي الاشتراكي والمتظاهرين؟!

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توضيحاً لتغريدة النائب السابق وليد جنبلاط حول النصب التذكاري على دوار بعقلين، قال مفوض الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس في حديث عبر الجديد: " لم نضع انفسنا يوماً في وجه الحراك ونتمنى ان لا يضع الحراك نفسه في مواجهتنا".



وقال: "كان هناك محاولة من مجموعة الحراك لوضع شارة "قبضة الثورة" على نصب بعقلين ولكن لا يستطيع الحراك التعرض لرموز الاحزاب، نصب بعقلين يشكل بوجدان الجبل الكثير ويرمز الى مرحلة نضالية من تاريخ الجبل، لا يجوز سرقة تضحيات الاحزاب ونضالها ونحن من البداية كنا من اول من تلقف ايجاباً هذه الثورة في وقت كانت قوى أخرى تعيش حالة انفصام".



وأضاف: " لسنا مسؤولين عن التبرير لما يقوم به الحراك ونحن لا نقوم بترهيب أحد ونحن كنا أول حزب رفض الاعتداء على المتظاهرين. لسنا ضد الثورة ولا مطالبها المشروعة ولكن ثمة رموز تعكس رموز هذا البلد لا يجوز نسفها".