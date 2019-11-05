living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ماذا حصل بين الحزب التقدمي الاشتراكي والمتظاهرين؟!

5
NOVEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توضيحاً لتغريدة النائب السابق وليد جنبلاط حول النصب التذكاري على دوار بعقلين، قال مفوض الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس في حديث عبر الجديد: " لم نضع انفسنا يوماً في وجه الحراك ونتمنى ان لا يضع الحراك نفسه في مواجهتنا".


وقال: "كان هناك محاولة من مجموعة الحراك لوضع شارة "قبضة الثورة" على نصب بعقلين ولكن لا يستطيع الحراك التعرض لرموز الاحزاب، نصب بعقلين يشكل بوجدان الجبل الكثير ويرمز الى مرحلة نضالية من تاريخ الجبل، لا يجوز سرقة تضحيات الاحزاب ونضالها ونحن من البداية كنا من اول من تلقف ايجاباً هذه الثورة في وقت كانت قوى أخرى تعيش حالة انفصام".


وأضاف: " لسنا مسؤولين عن التبرير لما يقوم به الحراك ونحن لا نقوم بترهيب أحد ونحن كنا أول حزب رفض الاعتداء على المتظاهرين. لسنا ضد الثورة ولا مطالبها المشروعة ولكن ثمة رموز تعكس رموز هذا البلد لا يجوز نسفها".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout