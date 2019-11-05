"الأقرع" في قبضة الجيش

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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت قوة خاصة من مديرية المخابرات الإرهابي نايف صالح رايد الملقب بـ"الأقرع"، والمتهم بالاعتداء على دورية للجيش اللبناني الذي أدى إلى استشهاد ضابط ورتيب بتاريخ 1/ 2/ 2013 في بلدة عرسال. وقد ساهم في تأمين انتقال العديد من الإرهابيين من وإلى لبنان وهو مرتبط بأحد أكبر إرهابييّ مخيم عين الحلوة ويعمل لوجستياً لصالحه.

بحقه العديد من بلاغات خلاصات الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية بجرائم إرهاب وتأليف عصابة إرهابية، القيام بأعمال إرهابية وتجارة الأسلحة والذخائر الحربية وتزويدها للإرهابيين.

بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.