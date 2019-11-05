بعد هشام حداد.. شربل خليل يكشف عن الحديث بين الحريري وباسيل

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قال المخرج شربل خليل ساخراً: "جبران باسيل قال حرفياً لسعد الحريري أمس: ما بدي قهوة باخد زهورات وإذا في عندك حبتين panadol ،حاسس بدي أعمل grippe، فردّ الحريري: انتبه، أنا صرلي جمعتين grippe ناشف ومش عم صح. #أنا_كنت_معن #أنا_ورا_البرداية"



تغريدة خليل جاءت بعد تغريدة هشام حداد الذي قال: "جبران لسعد بالحرف: مش لانو نزل شلعوطين انا بدي فل من الحكومة، هيدا التوجه ضرب للمسيحيين، هيدي تشكيلة فيا 4 سياسيين انا منن و20 تكنوقراط، الشباب عالارض من ورا تسكير الطرقات بلشو يعلقو ببعض وكلا كم يوم وبتخلص، ما في مهلة دستورية بتلزمنا بالاستشارات ، بس تموت الثورة وعليك خير".