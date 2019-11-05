استقالات بالجملة من جريدة "الأخبار"

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تقدمت كل من الصحفية صباح الأيوب وزميلتها الصحفية فيفيان عقيقي باستقالتهما من جريدة "الأخبار".



وكتبت الأيوب في حسابها الخاص عبر موقع "تويتر": "تقدّمتُ باستقالتي من جريدة الأخبار نتيجة لتراكم أسباب آخرها أداء الجريدة في تغطية انتفاضة 17 تشرين الشعبية".

بدورها، غردت عقيقي في حسابها الخاص كاتبة: "تقدّمت باستقالتي من الأخبار لأسباب مهنية متعلّقة بتغطيتها للانتفاضة الشعبية، ولغيرها من الأسباب المتراكمة والمتعلّقة بالأداء المهني للصحيفة ولم تعالج يوماً".



وأضافت عقيقي: "أشكر الأخبار على الفرصة التي منحتني إياها، وخضت تجربتها تحت إشراف الزميل محمد زبيب، ولكني اليوم لم أعد أجد نفسي فيها".



وكان قد أعلن الصحافيّ محمد زبيب استقالته وزميله غسان ديبة، والصحفية جوي سليم من صحيفة "الأخبار" يوم أمس الاثنين.