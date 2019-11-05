بوغدانوف أكد لأبو زيد دعم روسيا لوحدة لبنان ومنع أي تدخّل خارجي يمسّ الاستقرار

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التقى الممثل الشخصي للرئيس الروسي في الشرق الاوسط نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف قبل ظهر اليوم في مقر وزارة الخارجية مستشار الرئيس اللبناني للشؤون الروسية النائب السابق أمل أبو زيد وتداول معه على مدى ساعة من الوقت الاوضاع الراهنة في لبنان وحركة التظاهرات ، وأكد بوغدانوف على الموقف الروسي تجاه وحدة واستقرار لبنان ومنع أي تدخل خارجي يمسّ بإلاستقرار والامن اللبناني، مبدياً دعمه لرئيس الجمهورية ومواقفه التي تصب في المصلحة الوطنية العليا .

وجدّد بوغدانوف امام أبو زيد موقف بلاده الداعم لعودة النازحين السوريين الى بلادهم لما فيه مصلحة لبنان واقتصاده وتأكيده العمل سوياً من اجل استكشاف كل السبل التي تساعد الوضع الاقتصادي والامني والسياسي وهو أمر اساسي لأن أي خلل في لبنان سينعكس سلباً على الوضع السوري حيث هناك وجود للقوات الروسية يمثّل عنصر استقرار لسوريا مثلما يمثّل بطريقة غير مباشرة عنصر استقرار للبنان.

ولفت بوغدانوف الى أنه سيسعى مع عدد من الشخصيات والاحزاب التي تربطهم بهم صداقة للتشاور معهم في حقيقة الاحداث والعمل على تهدئة الامور رغم معرفتهم بصعوبة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية وبالتالي الابتعاد عن معالجة هذه الاوضاع بالتظاهرات وقطع الطرقات وتعطيل الاعمال.

وكان اللقاء مناسبة هنّأ فيها الدبلوماسي الروسي زائره اللبناني على وسام الاتحاد الروسي للصداقة الذي منحه إياه الرئيس فلاديمير بوتين ونقل اليه تهنئة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروق على تقليده الوسام الذي يُعتبر خطوة مميّزة نظراً لما يمثّله أبو زيد من علاقة جيدة مع الحكومة الروسية.