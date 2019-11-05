living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بوغدانوف أكد لأبو زيد دعم روسيا لوحدة لبنان ومنع أي تدخّل خارجي يمسّ الاستقرار

5
NOVEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
التقى الممثل الشخصي للرئيس الروسي في الشرق الاوسط نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف قبل ظهر اليوم في مقر وزارة الخارجية مستشار الرئيس اللبناني للشؤون الروسية النائب السابق أمل أبو زيد وتداول معه على مدى ساعة من الوقت الاوضاع الراهنة في لبنان وحركة التظاهرات ، وأكد بوغدانوف على الموقف الروسي تجاه وحدة واستقرار لبنان ومنع أي تدخل خارجي يمسّ بإلاستقرار والامن اللبناني، مبدياً دعمه لرئيس الجمهورية ومواقفه التي تصب في المصلحة الوطنية العليا .
 
وجدّد بوغدانوف امام أبو زيد موقف بلاده الداعم لعودة النازحين السوريين الى بلادهم لما فيه مصلحة لبنان واقتصاده وتأكيده العمل سوياً من اجل استكشاف كل السبل التي تساعد الوضع الاقتصادي والامني والسياسي وهو أمر اساسي لأن أي خلل في لبنان سينعكس سلباً على الوضع السوري حيث هناك وجود للقوات الروسية يمثّل عنصر استقرار لسوريا مثلما يمثّل بطريقة غير مباشرة عنصر استقرار للبنان.
 
ولفت بوغدانوف الى أنه سيسعى مع عدد من الشخصيات والاحزاب التي تربطهم بهم صداقة للتشاور معهم في حقيقة الاحداث والعمل على تهدئة الامور رغم معرفتهم بصعوبة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية وبالتالي الابتعاد عن معالجة هذه الاوضاع بالتظاهرات وقطع الطرقات وتعطيل الاعمال.
 
وكان اللقاء مناسبة هنّأ فيها الدبلوماسي الروسي زائره اللبناني على وسام الاتحاد الروسي للصداقة الذي منحه إياه الرئيس فلاديمير بوتين ونقل اليه تهنئة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروق على تقليده الوسام الذي يُعتبر خطوة مميّزة نظراً لما يمثّله أبو زيد من علاقة جيدة مع الحكومة الروسية.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout