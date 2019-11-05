بعد دقائق على تغريدة هشام حداد عن لقاء الحريري - باسيل.. مصادر بيت الوسط تنفي

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نقلت "LBCI" عن مصادر في البيت الوسط نفيها كل ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن فحوى مناقشات اللقاء الذي جمع رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري بوزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، قائلةً "هو غير صحيح".



ويأتي هذا النفي بعد دقائق على تغريدة مقدّم برنامج "لهون وبس" هشام حداد على حسابه على "تويتر". وكان حداد قد قال: "جبران لسعد بالحرف: مش لانو نزل شلعوطين انا بدي فل من الحكومة، هيدا التوجه ضرب للمسيحيين، هيدي تشكيلة فيا 4 سياسيين انا منن و20 تكنوقراط، الشباب عالارض من ورا تسكير الطرقات بلشو يعلقو ببعض وكلا كم يوم وبتخلص، ما في مهلة دستورية بتلزمنا بالاستشارات ، بس تموت الثورة وعليك خير".