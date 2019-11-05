إليكم الطرقات المقطوعة اليوم

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أعلنت غرفة التحكم المروري صباح اليوم الثلاثاء، في سلسلة تغريدات على حسابها عبر "تويتر"، عن الطرقات المقطوعة. وهي:



الطرقات المقطوعة من الشمال حتى بيروت: البداوي - ساحة النور -جسر البالما - شكا - جبيل - غزير - الذوق - ادونيس مار شربل - نهر الكلب المسلك الشرقي - جل الديب.



الطرقات المقطوعة في بيروت: ساحة ساسين - تقاطع الشفروليه.

كما تم قطع الطريق بشكل جزئي في المنصورية.

الطرقات المقطوعة من الجنوب باتجاه بيروت: اوتوستراد الناعمة - مثلث خلدة.

الطرقات المقطوعة من البقاع باتجاه بيروت: مستديرة زحلة - مفرق قب الياس - جديتا - سعدنايل - تعلبايا - الصويري - حوش الحريمي - غزة - المصنع -راشيا - جب جنين - رويسات صوفر - مفرق شويت - عالية - ضهور العبادية.

كما افادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، عن قطع الطريق العام في البيرة القبيات بالسيارات وقطع طريق مشتى حسن وادي خالد بالاطارات الغير مشتعلة.