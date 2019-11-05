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الجيش السوري يعزز بأرتال جديدة شمال سوریا

5
NOVEMBER
2019
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عزز الجيش السوري مواقعه في ريف الحسكة الشمالي الشرقي ومحيط مدينة منبج وعين العرب بأرتال جديدة شملت دبابات ومدرعات ومعدات عسكرية.

وذكرت "سانا" أن: "وحدات الجيش العربي السوري تابعت تعزيز انتشارها في محيط مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي ومحيط عين العرب الحدودية لتأمين حماية الأهالي في المنطقة ومواجهة أي محاولة اعتداء من قوات النظام التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية".

 

وقالت أن الوحدات "انتشرت على طول الشريط الحدودي في محيط مدينة عين العرب لحماية المدينة وأهلها من أي عدوان محتمل".

 

على محور آخر أيضا شرق الفرات في شمالي شرق سوريا، قالت الوكالة إن "الجيش العربي السوري أرسل اليوم تعزيزات عسكرية جديدة إلى وحداته المنتشرة في القرى والبلدات الحدودية بريف الحسكة الشمالي الشرقي للدفاع عن المنطقة ضد قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من الإرهابيين".

 

وذكرت أن "قافلة من الدبابات والمدرعات والسيارات المحملة بمعدات حربية ولوجستية قادمة من الرقة وصلت إلى بلدة تل تمر واتجهت مباشرة إلى النقاط العسكرية في أم حرملة شمال شرق بلدة أبو راسين بريف تل تمر والقرى والبلدات الحدودية في الريف الشمالي الشرقي للحسكة لتعزيزها وتحصينها في مواجهة قوات الاحتلال التركي والتنظيمات الإرهابية التي تدعمها".

 

وكانت وحدات الجيش السوري عززت أمس انتشارها في القرى والبلدات من تل تمر إلى ناحية أبو راسين في ريف رأس العين الجنوبي الشرقي وعلى طريق الدرباسية- رأس العين بريف الحسكة الشمالي الشرقي باتجاه الحدود السورية التركية.

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