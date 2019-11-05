عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 5 تشرين الثاني 2019

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الأخبار: العهد بطل آسيا

قطع الطرقات: تحدّي السلطة... والحراك

سلامة للمصارف: «صَمِّدوا» أرباحكم منعاً للانهيار



البناء: عودة الحياة لشرايين السياسة ومداولات التكليف والتأليف... وقطع الطرقات على المحك لليوم الثاني

الحريري وباسيل يقطعان نصف الطريق... ويستكملان اليوم... والوساطة للواء إبراهيم

فضيحة رفض وزير الاتصالات للتسعير بالليرة اللبنانية تسقط بفضيحة اعتماده المفاجئ لليرة

الجمهورية: الحريري- باسيل: لا إتفاق



نداء الوطن: الحريري-باسيل: تبايُن قبل استشارات مفخّخة



الديار: الخلاف بين التكليف والتأليف والإستشارات قد تتأخر بسبب الخلاف

تظاهرات ضخمة تأييداً للرئيس عون بذكرى انتخابه في السنة الثالثة

رئـيـس الجمهوريّة يُلقـي كلمة قويّة وباسيل يُلقي كلمة ناريّـة

تظاهرات مُضادة ضدّ العهد في ساحة رياض الصلح وساحة الشهداء

النهار: تداعيات تصاعدية لقطع الطرق وتأخير الاستشارات



اللواء: الشارع يُطالِب بحكومة.. والدولار يرفع الأسعار

لقاء الحريري - باسيل يُنهي القطيعة.. و«المركزي» للمصارف: زيادة الرساميل 20٪

the daily star: Hariri seeks to navigate Bassil roadblock



l'orient le jour: Bassil chez Hariri, une petite brèche dans l’immobilisme ambiant