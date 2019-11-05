أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 5 تشرين الثاني 2019

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر دبلوماسية إنّ معركة تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان ليست منفصلة عن الاستعداد للمعركة الرئاسية المقبلة رغم بقاء ثلاث سنوات من عمر العهد الرئاسي، خصوصاً أنّ موظفين كبيرين في الدولة يمسكان مؤسّستين أمنية ومالية من بين المتداولة أسماؤهم كمرشحين…!



كواليس

قالت مصادر عراقية انّ محاولات تكريس مرجعية دينية سياسية في العراق بصورة موازية لمكانة الأمين العام لحزب الله في لبنان تصطدم بوجود الموقع المعنوي الديني لدى مرجعية النجف والموقع السياسي العسكري لدى الحشد الشعبي...

اللواء: أسرار

همس

يكتفي مسؤول كبير بالاستماع إلى هذا وذاك من دون الإدلاء بأية مواقف، تحسب عليه!



غمز

نصحت أكثرية داخل لقاء وسطي بعدم المشاركة في أية حكومة مقبلة، أياً تكن.



لغز

يعاد تسعير كل شيء مستورد في البلد، بالسعر الموازي للدولار، فالسلع كلها باتت تستنزف ما يبقى من دخل قليل لديهم؟!

الجمهورية: أسرار

رفض أي كلام يتحدث عن هذه الشخصية

رفض مرجع كبير أي كلام يتحدث عن شخصية غير مدنية إذا كانت لم تزل معه أو أصبحت في مكان آخر.

التأخير سيزيد من إصرار الشارع

قال نائب في تيار بارز إن التأخير الذي تمارسه السلطة في تشكيل حكومة جديدة سيزيد من إصرار الشارع على تعديل جذري في السلطة.

خطوات نوعية مفاجئة في أماكن حساسة

يُخطّط محرِّكو الإنتفاضة الشعبية لتنفيذ خطوات نوعية مفاجئة في أماكن حساسة.