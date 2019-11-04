وقفة تضامنية مع مواقف فخامة الرئيس في كولكو هاليفكس

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اقامت هيئة كولكو هاليفكس وقفة تضامنية مع مواقف فخامة الرئيس الجمهورية العماد ميشال عون رافعين الاعلام اللبنانية وهاتفين لبيك فخامة الرئيس وذلك امام مبنى القنصلية اللبنانية في مدينة هاليفكس نوفا سكوشيا كندا.

وقد تم لقاء مع سعادة القنصل الفخري المهندس وديع فارس للتشاور معه على كيفية الدعم الكامل لرئاسة الجمهورية اللبنانية بما فيه خيرا للبنان ، كما حملتهرسالة الى فخامته مضمونها جاء كالآتي :

التاريخ : 2/11/2019

فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون المحترم

تحية محبة وإجلال وبعد،

في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها وطننا الحبيب لبنان، لا يمكننا ان نقف مكتوفي الأيدي حتى ولو كنا على بعد آلاف الاميال من الوطن الأم، نحن نتابع وباهتمام بالغ الانتفاضة الشعبية كما وأننا ندرك الأسباب الرئيسية التي دفعت الشعب اللبناني إلى الثورة كما وأننا ندرك حجم التحديات المصيرية والمواجهات التي تحصل بين أبناء الوطن الواحد، والتهجمات الكلامية التي تتعرضون لها حضرتكم :

إننا ندعمكم ونشدّ على أيديكم في كافة جهودكم، وخاصة بما يلي

إنشاء سلطة قضائية مستقلة عن كافة التدخلات السياسية، الدينية، والاقتصادية.

رفع السرية المصرفية عن جميع المسؤولين وعائلاتهم، السابقين والحاليين من نوّاب، وزراء، مدراء عامين وموظّفي الفئات العليا، وجعل رفع السرية شرطا اساسيا للترشح أو تولّي أي منصب عام

إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مع صلاحيات واسعة .

إعادة الأموال المنهوبة بكافة الوسائل القانونية .

من بلاد الاغتراب، نعدكم ان نكون صدىً لصوتكم ودعماً لكل الجهود المضنية التي قمتم وتقومون بها لبناء لبنان قوي ولاسترداد جميع حقوق الشعب اللبناني المعيشية والاقتصادية المسلوبة منذ عقود .

نحن على العهد باقون

دمتم ودام لبنان

هيئة كولكو هاليفكس نوفا سكوشيا كندا .