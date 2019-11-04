لقاء تضامني وداعم لمسيرة فخامة الرئيس في بلجيكا

وقد تخلل اللقاء كلمة لمنسق التيار في بلجيكا نصري حويس حيا فيها شجاعة المواطنين والحراك بتبني شعاراتٍ لطالما نادا بها فخامة رئيس الجمهورية منذ دخوله الشأن العام وخاصة بما يتعلق بمكافحة الفساد ونبذ الطائفية، ومحاربة الزبائنية السياسية وتطوير آلية عمل المؤسسات لمواكبة طموحات الشعب اللبناني بدولةٍ مدنية عصرية.

كما طالب الحضور المجلس النيابي لإقرار القوانيني اقترحها فخامة الرئيس من أجل تطبيقها بشكلٍ كامل وصارم.

وكانت هناك مداخلة عبر الهاتف من النائب إيدي معلوف.

حضر اللقاء حشد من مناصري التيار الوطني الحر إلى جانب أبناء الجالية اللبنانية.