هل قرأتم نعمت بدر الدين؟

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قديماً قيل: قطُع الارزاق ِمن قطع الأعناق.

اما اليوم، وبِفعل المعاناة الكبيرة جراء ُزحمة السير الخانقة منذ ساعات الصباح وحتى اللحظة، فُيمكن القول: "قطُع الطرق من قطع الارزاق... وقطُع الأرزاق من قطع الأعناق...

والمفارقة اليوم، أّن الَمشهد الَمُهول الذي تمَّسك البعُض بفرِضه على اللبنانيين في مختلف المناطق، لم ُيثر فقط غضَب الناس ونقمَتهم، بل أَّلب بعَض الوجوه الفنية والإعلامية المعروفة، وحتى بعض ناشطي الحراك المدني الأساسيين، على ما اعتبروه سابقاً وسيلًة من وسائل الضغط...

واذا كانت هذه السطور لا تتسُع للكِّم الهائل من الانتقادات التي ُوجهت من قبل هؤلاء إلى قطع الطرق وُقّطاعها، وقد تداَولها ناشطو مواقع التواصل بكثافٍة غير مسبوقة، نكتفي في هذا السياق بإيراِد ما نشرته الناشطة المعروفة "نعمت بدر الدين" على صفحتها عبر فايسبوك، حيث قالت حرفياً:

"خوّات، زعرنة، حواجز، شتائم. تهديُد المواطنين المارين وترهيُبهم. هي تصرفاٌت لا ُتمِّثلنا ولا ُتعِّبر عنا، وعلى القوى الأمنية توقيف أي شخص يطلب خّوات لأي جهة انتمى".

واضافت نعمت بدر الدين: "بس للأسف أخدوا الشيخ "عمر غصن" كم ساعة ورّجعوه. هني شركاء بتشويه صورِتنا وُصَور المتظاهرين غير المرتبطين بأحزاب السلطة كِلها".

وتابعت بدر الدين: "ُهول مش نحنا، مش الثوار الأحرار، اللي عم يقطعوا بعض الطرقات دون التعُرض والأذية والشتم والإبتزاز والعنف، واللي ِ ِعندن وعي عالي"...

أما الابرز في ما ورد على لسان بدر الدين فهو التالي: "قطّاع الطرق اليوم هم جماعة أحزاب السلطة السياسية، من قوات وإشتراكي ومستقبل...وأذناُبهم. وْقفوا تتسّلقوا على ثورتنا وِتحكوا بإسمنا. َوقفوا تستغلوا لتضغطوا وتفرضوا شروطكم بإسمنا. لا لقطع الطرقات على المواطنين وقطع أرزاقهم والتطاول عليهم وتحويِلها الى قطع طرق طائفية ومذهبية".

وخُلصت بدر الدين الى القول: "قطع الطرقات هو خطوة تصعيدية سنعود إليها عند الحاجة للضغط على السلطة الُمتعنتة، وكان في الفترة الاولى حاجة ضرورية. نعم لشلّ المؤسسات والإدارات والمرافق العامة وبيوت السياسيين ومؤسساتهم. نعم للإضراب العام. وَنستثني بعض المتظاهرين الذين قطعوا بعض الطرقات (الرينغ، الصيفي، صيدا، برجا، سوق الخان) وفي كتير مناطق تانية فيها ثوار وفيها كمان زعران، واللي بدو يزيد اسم طرقات عليها ثوار ْيقّلي تا زيُدن. هول اقله بيفتحوا طرقات للحالات الإنسانية، وهالطرقات إلها بديل وسلوُكًه سهل، وهم فقط َمن يمثلوننا". ختمت نعمت بدر الدين...

كلاٌم يستحق التوقَف عنده، والتعمق فيه.

تماماً كرسالة رئيس الجمهورية أمس إلى أبنائه جميعاً: "بحبكن كلكن يعني كلكن"، والتي قوِبلت بإيجابيٍة عارمة، ما َخلا استثناءات سياسية موجهة.

أما في اليوميات السياسية، فالابرز لقاٌء بين رئيس الحكومة سعد الحريري والوزير جبران باسيل.