التيار الوطني الحر في بلغاريا قدّم رسالة إلى سفير لبنان طالبا فيها بتسريع الإجراءات لتنفيذ خطابيّ رئيس الجمهورية

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قام التيار الوطني الحر في بلغاريا- منطقة أوروبا يوم الاثنين الواقع في الرابع من تشرين الثاني ٢٠١٩ بتقديم رسالة إلى سفير لبنان الدكتور توفيق جابر طالبا فيها بتسريع الإجراءات لتنفيذ خطابيّ رئيس الجمهورية أمام اللبنانيين في ٢٤ و ٣١ تشرين الأول المنصرم.

تلت وسلمت الرسالة منسقة التيار الوطني الحر في بلغاريا السيدة تريز فياض فغالي وقد جاء فيها:



صوفيا في ٤\١١\ ٢٠١٩

فخامة العماد ميشال عون

رئيس الجمهورية اللبنانية

تابع التيار الوطني الحر في بلغاريا كما في أوروبا التطورات الحاصلة في لبنان وهو إذ يحيي أولا شجاعة المواطنين بتبني شعارات ناديتم بها منذ دخولكم الشأن العام وخاصة بما يتعلق بمكافحة الفساد ونبذ الطائفية ومحاربة الزبائنية السياسية وتطوير آلية عمل المؤسسات لمواكبة طموحات الشعب اللبناني بدولة مدنية عصرية، فإنه أيضاً يشكركم للحفاظ على حرية التعبير وقدسية حق التظاهر التي شرعها الدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وإذ نؤكد على المطالب المعيشية والإصلاحية المحقة للمتظاهرين نعلن أننا في الانتشار لطالما كنا المبادرين الى مساعدة وطننا الأم لتحسين مستوى المعيشة ولتأمين الحياة الكريمة والعادلة للمواطنين.

نطالب رئيس مجلس النواب بالدعوة العاجلة الى جلسة علنية تناقش وتقر فيها القوانين التالية التي اقترحتموها حيث يصار الى تطبيقها بشكل كامل وصارم :

- اقتراح قانون لإنشاء محكمة خاصة بالجرائم المتعلقة بالمال العام، وقد قدمتموه سنة 2013.

- اقتراح قانون باسترداد الدولة للأموال المنهوبة،

- اقتراح ثالث برفع السرية المصرفية عن الرؤساء والوزراء والنواب وموظفي الفئة الاولى الحاليين والسابقين،

- اقتراح قانون برفع الحصانات عن الوزراء والنواب الحاليين والسابقين وكل من يتعاطى الشأن العام.

كما نحث الأفرقاء المعنيين على العمل لتشكيل حكومة جديدة تكون على قدر تطلعات الشعب اللبناني تقوم بإجراءات حسية تلبي مطالب الناس المحقة بدءاً بالورقة الإصلاحية وعقد جلسات متتالية لزيادة الإنتاجية وصولا الى تغيير نمط التعاطي بالشأن العام من قبل المسؤولين وكبار الموظفين وخضوعهم جميعا أمام القضاء.

كما نطالب المؤسسات السياسية والأمنية بتأمين حرية التنقل للمواطنين والقضاء على جميع المظاهر الخارجة عن القانون وتأمين حاجيات الناس الأساسية.

ونؤكد مجددا أننا نشعر بوجع الناس وأننا نضع إمكانيتنا لمواكبة النهوض بالدولة ولنا ملء الثقة بفخامتكم أنكم ستقودون لبنان مجددا الى بر الأمان ويبقى الحوار هو المخرج المشرف لتحقيق المطالب المحقة وإنقاذ الوطن.

وتقبلوا منا فائق الإحترام

منسقية التيار الوطني الحر في بلغاريا