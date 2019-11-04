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وزير الاقتصاد والتجارة رحّب باستجابة وزير الاتصالات لطلباته المتكررة الزام شركتَي الخليوي"الفا" و"تاتش" بتسعير وبيع بطاقات التشريج بالليرة اللبنانيّة

4
NOVEMBER
2019
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اصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال منصور بطيش بياناً رحّب فيه "باستجابة وزير الاتصالات محمد شقير لطلباته المتكررة، لا سيما للكتابَين تاريخ ٣ تشرين الأول و ١ تشرين الثاني ٢٠١٩، الزام شركتَي الخليوي"الفا" و"تاتش" بتسعير وبيع بطاقات التشريج بالليرة اللبنانيّة وفق ما تنصّ عليه القوانين اللبنانيّة، خصوصاً قانون النقد والتسليف وقانون حماية المُستَهلِك".


وأكّد الوزير بطيش "انّ الاعذار التي سيقَت في تأخير التطبيق سابقاً هي اعذار واهية، فلا مرسوم او قرار او إتفاق يعلو على الدستور والقانون. وانّ وزارة الاقتصاد والتجارة، من خلال مديريّة حماية المُستَهلِك، لم تتأخّر يوماً، حتّى في مثل هذه الظروف الصعبة، عن القيام بواجبها من خلال جولات مُراقبيها على كل الاسواق ومتابعة أوضاعها وتسطير محاضر ضبط بالمخالفين".


اضاف بطيش "اتمنّى أن يبقى التعاون قائماً بين سائر الوزارات والإدارات لما فيه مصلحة المواطنين والحفاظ على حقوقهم".

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