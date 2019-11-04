الرئيس الروسي بوتين قلّد أمل أبو زيد وسام الاتحاد الروسي للصداقة

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كرّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في احتفال خاص في الكرملين اليوم مستشار الرئيس اللبناني للشؤون الروسية الدكتور أمل أبو زيد وقلّده وسام الاتحاد الروسي للصداقة تقديرًا لدوره في تطوير وتعزيز العلاقات اللبنانية الروسية في المجالات السياسية والثقافية والكنسية والاقتصادية منذ العام ٢٠٠٨ حتى اليوم.



وقد شكر الدكتور أبو زيد الرئيس بوتين على " لفتته الكريمة وتقديره لها في هذه المرحلة الاقليمية بالذات التي تشهد اعادة التوازن بين شرق وغرب بفضل الدور الروسي المميّز الذي تضطلع به موسكو في المشرق العربي ومحاربتها الارهاب والأفكار الراديكالية الهدّامة والجماعات والمنظمات التكفيرية التي ترعاها السياسات الغربية بهدف ضرب التنوع الاثني والديني والثقافي ولقاء الحضارات الذي يتمتّع به مشرقنا ".



وأعرب أبو زيد في الحفل الذي شارك فيه معاونو الرئيس الروسي عن " اعتزازه بهذا الوسام الروسي على صدره الذي منحه إياه الرئيس بوتين شخصياً "، متمنياً " أن يُعلّق هذا الوسام على صدر العلاقة اللبنانية الروسية وأن تتطوّر وتترسّخ الصداقة التاريخية بين البلدين على كل الصعد السياسية والاقتصادية والثقافية لما فيه خير الشعبين اللبناني والروسي التوّاقين الى السلام والامن والانماء والتطور والاستثمار، وأن تحقّق المبادرة الروسية ما نأمله من نجاح لجهة عودة النازحين السوريين الى ديارهم بشكل يحفظ أمنهم وكرامتهم ويحفظ للبنان إستقراره وسلامه ".



وختم " المجد لروسيا العظمى راعية التوازن في العالم والمجد للبنان أرض الحوار والانفتاح وملتقى الحضارات".