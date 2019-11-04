living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الرئيس الروسي بوتين قلّد أمل أبو زيد وسام الاتحاد الروسي للصداقة

4
NOVEMBER
2019
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كرّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في احتفال خاص في الكرملين اليوم مستشار الرئيس اللبناني للشؤون الروسية الدكتور أمل أبو زيد وقلّده وسام الاتحاد الروسي للصداقة تقديرًا لدوره في تطوير وتعزيز العلاقات اللبنانية الروسية في المجالات السياسية والثقافية والكنسية والاقتصادية منذ العام ٢٠٠٨ حتى اليوم.


وقد شكر الدكتور أبو زيد الرئيس بوتين على " لفتته الكريمة وتقديره لها في هذه المرحلة الاقليمية بالذات التي تشهد اعادة التوازن بين شرق وغرب بفضل الدور الروسي المميّز الذي تضطلع به موسكو في المشرق العربي ومحاربتها الارهاب والأفكار الراديكالية الهدّامة والجماعات والمنظمات التكفيرية التي ترعاها السياسات الغربية بهدف ضرب التنوع الاثني والديني والثقافي ولقاء الحضارات الذي يتمتّع به مشرقنا ".


وأعرب أبو زيد في الحفل الذي شارك فيه معاونو الرئيس الروسي عن " اعتزازه بهذا الوسام الروسي على صدره الذي منحه إياه الرئيس بوتين شخصياً "، متمنياً " أن يُعلّق هذا الوسام على صدر العلاقة اللبنانية الروسية وأن تتطوّر وتترسّخ الصداقة التاريخية بين البلدين على كل الصعد السياسية والاقتصادية والثقافية لما فيه خير الشعبين اللبناني والروسي التوّاقين الى السلام والامن والانماء والتطور والاستثمار، وأن تحقّق المبادرة الروسية ما نأمله من نجاح لجهة عودة النازحين السوريين الى ديارهم بشكل يحفظ أمنهم وكرامتهم ويحفظ للبنان إستقراره وسلامه ".


وختم " المجد لروسيا العظمى راعية التوازن في العالم والمجد للبنان أرض الحوار والانفتاح وملتقى الحضارات".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout