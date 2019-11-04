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قرار مهمّ حول سعر بطاقات التشريج

4
NOVEMBER
2019
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أصدر المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير البيان الآتي:


بعد سلسلة لقاءات واتصالات أجراها الوزير شقير مع مختلف الأفرقاء والمسؤولين المعنيين بموضوع بطاقات إعادة تعبئة الخطوط الخلوية بمختلف فئاتها (بطاقات التشريج) قرر تسليم هذه البطاقات الى الموزعين بالليرة اللبنانية وبحسب سعر الصرف الرسمي للدولار الاميركي الصادر عن مصرف لبنان.


وعلى هذا الأساس طلب الوزير شقير من شركتي الخلوي والموزعين العاملين لديهما بيع هذه البطاقات للمواطنين بحسب الأسعار المحددة أعلاه اعتباراً من يوم غد الثلاثاء، داعياً وزارة الاقتصاد والتجارة ومديرية حماية المستهلك بملاحقة كل من يخالف هذا القرار.


وأشارالبيان الى ان الوزير شقير تابع ومنذ مطلع الاسبوع الماضي هذا الموضوع بشكل حثيث لضبط سوق البطاقات وللحفاظ على حقوق المستهلكين وقدرتهم الشرائية وكذلك اجتراح حل لا يتعارض مع العقود الموقعة مع شركتي الخلوي والتي تحصر صلاحية تغيير تسعيرة بطاقات التشريج بالحكومة دون سواها.


وأحاط المكتب الاعلامي المواطنين علماً انه بامكانهم شراء بطاقات التشريج وبالاسعار الرسمية من كل المراكز التابعة لشركتي تاتش وألفا وعددها يفوق الـ300 مركز وهي منتشرة على كامل الاراضي اللبنانية، وكذلك إعادة تعبئة خطوطهم وبالاسعار الرسمية عبر موقعي شركتي الهاتف الخلوي الإلكتروني الآتيين:www.touch.com.lb <http://www.touch.com.lb> ،www.alfa.com.lb <http://www.alfa.com.lb> ، أو عبر تطبيق "ألفا" و"تاتش" أو من خلال أجهزة الصراف الآلي.‬


وفيما يأتي أسعار بطاقات التشريج بالدولار، على أن يتم بيعها بالليرة اللبنانية وبحسب سعر الصرف الرسمي للدولار الصادر عن مصرف لبنان:


TOUCH
USD VAT + USD ليرة لبنانية
- $11.36 $12.61 19،104 ليرة
- $17.06 $18.94 28،700 ليرة
- $22.73 $25.23 38،250 ليرة
- $45.45 $50.45 76،431 ليرة
- $68.18 $75.68 114،655 ليرة
- $231.82 $257.32 389،839 ليرة


ALFA
USD VAT + USD ليرة لبنانية
- $3.64 $4.04 6،120 ليرة
- $9.09 $10.09 15،286 ليرة.
- $15.15 $16.82 25،482 ليرة
- $17.06 $18.94 28،694 ليرة
- $22.73 $25.23 38،223 ليرة
- $27.27 $30.27 45،859 ليرة
- $45.45 $50.45 76،431 ليرة
- $68.18 $75.68 114،655 ليرة
- $136.36 $151.36 229،310 ليرة
- $231.82 $257.32 389،839 ليرة

 

 

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