بالصورة - نعمة بدر الدين: خوّات، زعرنة، حواجز... شتائم، تصرفات لا تمثلنا!

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كتبت الناشطة نعمة بدر الدين:

"خوّات،زعرنة،حواجز...شتائم

تهديد المواطنين المارين وترهيبهم

هي تصرفات لا تمثلنا..ولا تعبّر عنا...

وعلى القوى الأمنية توقيف أي شخص يطلب خّوات لأي جهة إنتمى..

بس للأسف أخدوا الشيخ عمر غصن كم ساعة ورجعوه... هني شركاء بتشويه صورتنا..وصور المتظاهرين غير المرتبطين بأحزاب السلطة كلها...

هول مش نحنا.. مش الثوار الأحرار

اللي عم يقطعوا بعض الطرقات دون التعرض والأذية والشتم والإبتزاز والعنف... واللي عندن وعي عالي

قطّاع الطرق اليوم هم جماعة أحزاب السلطة السياسية

من قوات وإشتراكي ومستقبل...وأذنابهم

وقفوا تتسلقوا على ثورتنا

وتحكوا بإسمنا..

وقفوا تستغلوا...لتضغطوا وتفرضوا شروطكم بإسمنا..

لا لقطع الطرقات على المواطنين وقطع أرزاقهم..والتطاول عليهم.. وتحويلها الى قطع طرق طائفية ومذهبية...

قطع الطرقات هو خطوة تصعيدية سنعود إليها عند الحاجة للضغط على السلطة المتعنتة.. وكان في الفترة الاولى حاجة ضرورية...

نعم لشلّ المؤسسات والإدارات والمرافق العامة.. بيوت السياسيين.. مؤسساتهم

نعم للإضراب العام..

(نستثني بعض المتظاهرين الذين قطعوا بعض الطرقات (الرينغ، الصيفي، صيدا، برجا. سوق الخان.. وفي كتير مناطق تانية فيها ثوار وفيها كمان زعران

واللي بدو يزيد اسم طرقات عليها ثوار يقلي تا زيدن... هول اقله بيفتحوا طرقات للحالات الإنسانية، وهالطرقات لها بديل وسهل سلوكه)

وهم فقط من يمثلونا.."