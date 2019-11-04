في هذه الظروف الصعبة.. مساعدات من ستريدا جعجع!

A + A -

صدر عن نائب منطقة بشري ستريدا جعجع البيان التالي:



في هذه الظروف الصعبة التي نمرّ بها ، والتزاما ً مني بالاستمرار بالوقوف الى جانب أهلنا في دعم القطاع التربوي في منطقة بشري ، للسنة الحادية عشرة على التوالي ، وتحديدا ً الاقساط المدرسية لطلاب المدارس الخاصة ، ( بلغ عددهم السنة الماضية 850 طالبا ً ) ، ودعم المدارس الخاصة والرسمية بمادة ، المازوت ( 75.000 ليتر) ، أدعوا الراغبين من أولياء طلاب المدارس الخاصة في منطقة بشري بالاستفادة من هذه المساهمة التربوية ، الحضورالى مكتب نائبي المنطقة في مدينة بشري ، لتقديم طلب المساعدة ، وذلك ابتداء من اليوم 4 تشرين الثاني 2019 ، وحتى آخر شهر كانون الاول 2019 ، يوميا ً من الاثنين وحتى الجمعة ، من الساعة التاسعة صباحا ً وحتى الثامنة مساء ً.



تجدر الاشارة الى ان قيمة المساعدة لكل طالب هي //300.000// ليرة لبنانية ، و//150.000// ليرة لبنانية لطلاب معهد جبران خليل جبران الموسيقي . للاستعلام ، الاتصال على الرقمين : 671380-06 / 161987-70 .



ختاما ً، أتمنى على أهلنا الكرام ، الالتزام بالمهلة المحددة ، لان تسليم المساعدات سيبدأ آخر شهر كانون الثاني 2020 .