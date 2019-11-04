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لقاء للتيار في استراليا دعما للرئيس عون

4
NOVEMBER
2019
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تزامناً مع مسيرة أهل الوفا المؤيدة للمؤسسات الدستورية برمزها فخامة رئيس الجمهورية،
أقام التيار الوطني الحر في سيدني وملبورن-استراليا تجمّعاً لدعم فخامة الرئيس العماد ميشال عون وتأكيداً على الثقة بفخامة الجبل على قيادة السفينة الى برّ الامان.
 
وشدّد الحضور على أن التيار كان وما زال سبّاقاً بالمطالبة ببناء الدولة القويّة و مكافحة الفساد، عبر السعي لإقرار قوانين رفع الحصانات ورفع السرية المصرفية واستعادة المال المنهوب.
 
ورأى الحضور أن ما يحصل في لبنان فرصة تاريخية لبناء لبنان الجديد ودعوا لتصحيح مسار الحراك المطلبيّ طالبين من اللبنانيين كافة الوقوف إلى جانب فخامة الرئيس، الأمل الوحيد لتحقيق ما يصبو اليه الشعب اللبناني.
 
وأنشد الحضور الأناشيد الوطنية والحماسية رافعين الأعلام اللبنانية، حيث كانت قلوبهم وأرواحهم في لبنان، على بعد آلاف الكيلومترات من سيدني وملبورن.
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