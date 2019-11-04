لبنانيون حول العالم يؤيدون الخطة الإصلاحية التي طرحها الرئيس ميشال عون

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نظّم قطاع الانتشار في التيّار الوطنيّ الحرّ وقفات تضامنية في عدد من الدول، دعماً للرئيس اللبناني ميشال عون وخطته الإصلاحية.

في كندا، كان التجمع الاكبر في مدينة مونتريال حيث شارك ما يقارب ١١٠٠ لبناني فيما شهدت كل من وندسور، ادمونتون، تورونتو وهاليفاكس، وقفات تضامنية دعماً للعهد ومسيرة الاصلاح، وسلّم المنتشرون اللبنانيون السفير اللبناني في كندا رسالة دعم لخطة الرئيس عون الإصلاحية.

في الولايات المتحدة الاميركية، سلّم قطاع الانتشار في التيّار الوطنيّ الحرّ رسالة لقنصل لبنان في كل من نيويورك ولوس انجلوس ديترويت، فيما تسلم السفير اللبناني في واشنطن رسالة مشابهة، بالتزامن مع وقفات تضامنية في كل تلك المدن كان اكبرها في مدينة بوسطن حيث وصلت اعداد المشاركين الى ما يقارب ٦٠٠ شخص.

كذلك توجه المؤيدين لطرح الرئيس عون الإصلاحي الى العديد من المسؤولين الاميركيين لإيصال وجهة نظرهم حيث تم ارسال اكثر من ٣٠٠ رسالة الى سياسيين اميركيين واعضاء في الكونغرس، اضافة الى حجز اكثر من ٢٠ موعداً مع مسؤولين في الادارة الاميركية للتأكيد على دعم اللبنانيين في اميركا للخطة الإصلاحية التي طرحها الرئيس ميشال عون.

وكان للقارة السمراء، حصتها من الوقفات التضامنية الداعمة للرئيس ميشال عون لاسيما في غانا، نيجيريا، كوتونو ومالي، حيث تسلم سفراء لبنان وقناصله في تلك الدول رسائل الدعم من اللبنانيين المنتشرين.

هذا وشهدت الجزائر والبرازيل، وبعض العواصم الاوروبية كباريس وبرلين ولندن وروما تجمعات مؤيدة لطرح الرئيس العماد ميشال عون الإصلاحي.

وسيستكمل قطاع الإنتشار في التيّار الوطنيّ الحرّ تحركاته في كافة الدول حول العالم بوتيرة تصاعدية ديمقراطية، وهو يطلب من كافة الرفاق والمؤيدين في بلاد الإنتشار ضبط النفس وعدم الانجرار وراء الاستفزازات التي يحاول البعض جرهم اليها لغايات واضحة الأهداف.

ونؤكد للجميع بأننا "مكملين.. وما في شي بوقفنا"