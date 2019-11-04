الرئيس عون: من اولى مهام الحكومة الجديدة متابعة عملية مكافحة الفساد والتحقيق سوف يشمل جميع المسؤولين في الادارات من مختلف المستويات

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رئيس الجمهورية استقبل المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان

رئيس الجمهورية : لا بد من الحوار مع المتظاهرين من اجل التوصل الى تفاهم على القضايا المطروحة

ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان السيد يان كوبيتش خلال استقباله له قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، ان من اولى مهام الحكومة الجديدة بعد تشكيلها متابعة عملية مكافحة الفساد من خلال التحقيق في كل الادارات الرسمية والمؤسسات العامة والمستقلة بهدف محاسبة الفاسدين، لافتا الى ان التحقيق سوف يشمل جميع المسؤولين الذين تناوبوا على هذه الادارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة، من مختلف المستويات.

واكد الرئيس عون على ان الاصلاحات التي اقترحها ووعد اللبنانيين بالعمل على تحقيقها، من شأنها تصحيح مسار الدولة واعتماد الشفافية في كل ما يتصل بعمل مؤسساتها، مشددا على ان دعم اللبنانيين ضروري لتحقيق هذه الاصلاحات .

واشار الرئيس عون الى ان النداءات التي وجهها الى المتظاهرين والمعتصمين، عكست تفهمه للمطالب التي رفعوها، مشيرا الى انه لا بد من الحوار مع هؤلاء المتظاهرين في الساحات من اجل التوصل الى تفاهم على القضايا المطروحة.

وكان السيد كوبيتش نقل الى الرئيس عون اهتمام الامين العام للامم المتحدة السيد انطونيو غوتيريس والمسؤولين في الامم المتحدة بتطورات الاوضاع في لبنان، واضعا امكانات المنظمة الدولية بتصرف لبنان لمساعدته في المسائل التي يرغب في تحقيقها لمواجهة الظروف الراهنة. كما كانت جولة افق في الاوضاع الداخلية قبل ايام من اجتماع مجلس الامن لمناقشة مراحل تطبيق القرار 1701 ، في جلسة تُعقد في 21 تشرين الثاني الجاري.