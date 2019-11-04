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قرار بتجميد مفعول تراخيص حمل الاسلحة على الاراضي اللبنانية كافة

4
NOVEMBER
2019
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صدر عن وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال الياس بو صعب قرار حمل الرقم 1276/ود بتجميد مفعول تراخيص حمل الاسلحة على الاراضي اللبنانية كافة، جاء فيه:

 

المادة الاولى: يجمد مفعول تراخيص حمل الاسلحة على كافة الاراضي اللبنانية اعتبارا من 26/10/2019 الساعة 18,00 حتى اشعار اخر.

 

المادة الثانية: يستثنى من احكام المادة الاولى اعلاه:
أ- تراخيص حمل الاسلحة صفة ديبلوماسية.
ب- تراخيص حمل الاسلحة (صفة خاصة) الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الاحزاب ورؤساء الطوائف الدينية عندما يكونون برفقة الشخصية فقط.
ج- تراخيص حمل الاسلحة (صفة خاصة) الممنوحة لموظفي السفارات الاجنبية.
د- تراخيص حمل الاسلحة الممغنطة.

 

المادة الثالثة: كل مخالفة الاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لاشد العقوبات وتكلف قيادة الجيش بتنفيذ احكامه بتشدد واحالة المخالفين امام القضاء العسكري.

 

المادة الرابعة: ينشر هذا القرار بوسائل الاعلام.

 

 

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