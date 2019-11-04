تحرك للهيئة اللبنانية الأميركية للديمقراطية لدعم فخامة الرئيس العماد عون

A + A -

قام ممثلون عن الهيئة اللبنانية الأميركية للديمقراطية في واشنطن برئاسة مسؤول الهيئة في العاصمة الأميركية جورج الشويري وبعد قداس الأحد بزيارة السفارة اللبنانية لتسليم السفير غبريال عيسى رسالة الى فخامة الرئيس العماد ميشال عون داعمةً للعهد وخطته للإنقاذ وطلبت من السفير عيسى إيصال دعم الجالية اللبنانية لإقرار مشاريع القوانين العالقة في ادراج المجلس النيابي ليبدأ من بعدها القضاء بعمله. وكالعادة أعرب العديد من المواطنين عن ايمانهم بأنّ الخلاص لا يمكن أن يتحقق الا خلال ولاية الرئيس عون المنتفض الأوّل على الطبقة الفاسدة